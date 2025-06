Bufera nel Benfica al Mondiale per Club: lite furiosa tra Lage e Kocku durante la vittoria sull’Auckland

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il Benfica ha praticamente un piede e mezzo agli ottavi di finale del Mondiale per Club dopo l'eclatante vittoria sull'Auckland City nel Gruppo C dove dovrà sfidare nell'ultimo incontro il Bayern. Per i portoghesi basterà anche un semplice pareggio per prendersi il pass tra le migliori 16, ma il clima in casa delle Aquile è tutt'altro che sereno visto che proprio nel corso dell'ultimo incontro, a tener banco non sono stati i sei gol rifilati ai dilettanti neozelandesi ma quanto accaduto in panchina, con la furiosa lite tra il tecnico Lage e il centrocampista turco-olandese Kokcu.

Tutto è accaduto durante la sostituzione decisa da Lage per dare una scossa al Benfica quando al 61′ ha deciso di togliere dal campo il centrocampista Kokcu per l'inserimento di Sanches. Una mossa per scrollarsi di dosso un "misero" 2-0 sui dilettanti dell'Auckland che poi, anche ai cambi, si è trasformato in più corroborante 6-0 finale. Anche se Kokcu fino a quel momento aveva dato il proprio contributo (fornendo l'assist del raddoppio) Lage ha deciso di sostituirlo, facendo scoppiare l'ira del giocatore.

Cos'è successo tra Lage e Kokcu in panchina: la lite verbale in mezzo al pubblico

Mentre in campo si continuava a giocare il secondo tempo, le telecamere e le attenzioni del mondo sono finite sulla panchina del Benfica. Kokcu ha subito avuto pesanti parole nei confronti del proprio allenatore, rifiutandosi di stringergli la mano e mandandolo in modo eclatante "a quel paese" portando Lange ad una feroce razione. Il tecnico si è rivolto alla panchina e ha iniziato a inveire sul giocatore portandosi la mano alla bocca, fino al punto in cui Kokcu si è alzato e ha provato ad allontanarsi dal campo. Fermato da alcuni compagni, tra giocatore e tecnico le schermaglie sono continuate, tra l'incredulità dei tifosi che hanno assistito all'incredibile scena. Altri minuti di tensione, con i due che si sono confrontati a distanza in una scena che ha scoperchiato i problemi in casa Benfica.

Lo sfogo di Lage: "Decido sempre e solo io, non me ne frega nulla. Cambio chi voglio"

La posizione di Lage non è serenissima con il tecnico che è ritornato in panchina a guidare le Aquile dopo una parentesi brasiliana. Gioco e risultati non sono mai stati convincenti ma la netta vittoria sull'Auckland e l'oramai raggiunto passaggio agli ottavi del Mondiale per Club hanno ridato fiducia al tecnico. Che poi in conferenza è tornato sull'episodio, asfaltando verbalmente Kokcu: "Chi decide sono io e solo io. Ho scelto di cambiarlo e inserire Sanches. Non guardo in faccia a nessuno, non me ne frega niente di chi sia o non sia. Fino ad oggi Kokcu ci ha dato una mano, come un professionista. Bene. Valuto però solo io le situazioni e prendo le decisioni più opportune, sia chiaro".