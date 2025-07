Martinenghi squalificato e poi riammesso in finale nei 100 rana ai Mondiali: cosa è successo

Nicolò Martinenghi squalificato e poi riammesso in finale nei 100 rana ai Mondiali di Singapore: un vero e proprio giallo che si è risolto in pochi minuti, permettendo al forte nuotatore azzurro di staccare il pass per l'ultimo atto della rassegna iridata.

In semifinale il campione olimpico si era piazzato secondo con il tempo di 58.62 dietro al il cinese Haiyang Qin e davanti all’altro italiano Ludovico Viberti, ma il suo tempo era stato cancellato per una presunta ‘gambata' a delfino che è vietata, ovviamente, nelle gare della rana.

I giudici hanno rivisto tutte le immagini e hanno cancellato la squalifica. Nicolò Martinenghi parteciperà regolarmente alla finale di domani.

Martinenghi furioso per la squalifica: "Non si è voluto fermare. Non è da lui, capiamo il momento"

Elisabetta Caporale, inviata di Rai Sport a Singapore, ha raccontato lo stato d'animo del nuotatore azzurro dopo la squalifica: "Martinenghi non si è voluto fermare. Non è da lui, capiamo il momento".

A Sky Sport Tete ha commentato così quanto accaduto: "È stata una cosa un po' strana, mi hanno detto che dovevano squalificare un altro ragazzo ma hanno sbagliato corsia. Non so chi fosse. Poi, visto che ormai avevano sbagliato a comunicarla, non hanno squalificato nessuno di noi. Ho ancora una possibilità per dimostrare che ci sono. Poco mi importa chi è stato. Viberti è qua per ottenere qualcosa di grande ed è bello che il nuoto italiano sia qua a combattere".

Nel giro di cinque minuti, la squalifica è stata cancellata e Nicolò Martinenghi viene reintegrato. Domani sarà in vasca per la finale nei 100 rana: in questo modo nella World Aquatics Championships Arena, l’Italia potrà contare su due atleti per portare a casa una medaglia: ci sarà il campione olimpico Martinenghi e Ludovico Viberti, che ha fatto molto bene e ha dimostrato di potersela giocare.

Martinenghi squalificato e poi riammesso in finale nei 100 rana: cosa è successo

Nicolò Martinenghi è stato sanzionato per una "gambata" a delfino, che aveva portato alla squalifica del nuotatore azzurro ma il ricorso immediato da parte della Federnuoto ha aiutato a rimettere tutto a posto: lo stesso giudice che aveva contestato l'irregolatirà ha ammesso di essersi sbagliato dopo un ulteriore controllo e così la situazione è subito rientrata.

Tete sarà in vasca con l'altro azzurro Viberti e se la vedranno col cinese Qin, il tedesco Lucas Mazerath (58.93) l’altro atleta sotto i 59″ delle semifinali. Da non sottovalutare il russo Kirill Prigoda (59.36, ottavo e ultimo tempo utile), che al mattino aveva ben nuotato in 58.53.