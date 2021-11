La staffetta mista dell’Italia è esagerata: oro e record del mondo agli Europei di Kazan L’Italia ha vinto la seconda medaglia d’oro negli Europei in vasca corta a Kazan. La 4×50 mista è stata fenomenale. Lamberti, Martinenghi, Orsi e Zazzeri hanno piegato la Russia e l’Olanda e soprattutto hanno realizzato il record del mondo. Un successo ottenuto con una progressione straordinaria.

A cura di Alessio Morra

E sono 9! L'Italia vince un'altra medaglia d'oro agli Europei in vasca corta in Kazan e la vince in modo straordinario. Perché Lamberti, Martinenghi, Zazzeri e Orsi non solo hanno battuto la fortissima Russia, ma hanno anche conquistato il record del mondo nella staffetta 4×50 mista. Una vittoria ottenuta in modo portentoso perché gli azzurri con una progressione splendida sono passati al comando dopo la seconda frazione e non hanno più mollato il primo posto.

Oro e record del mondo per l'Italia a Kazan

L'Italia nel nuoto da decenni è una delle nazioni da battere, ma in questi campionati Europei in vasca corta sta facendo collezione di medaglie. Tutte meravigliose, questa vinta dalla staffetta 4×50 mista è splendida ed è anche da record. Perché la prestazione sfoderata dal quartetto azzurro formato da Michele Lamberti, che ha conquistato oggi tre medaglie (le altre d'argento), Niccolò Martinenghi, Lorenzo Zazzari e da Marco Orsi hanno nuotato con il tempo di 1'30"14 e hanno preceduto la Russia (1'30"79) e l'Olanda (1'32"16). Hanno dovuto aspettare un po' gli azzurri prima di poter festeggiare. Perché la giuria ha dovuto valutare se c'erano delle irregolarità. Pulite le vasche degli azzurri, non quelle di francesi e turchi che sono stati squalificati.

Fenomenali la staffetta 4×50 maschile e Martina Carraro

La prima grande manifestazione dopo l'addio di Federica Pellegrini, la stella assoluta del nuoto azzurro, è finora strepitosa. Nove medaglie vinte in due giorni: due d'oro, sei d'argento e una di bronzo. Con un pizzico di fortuna in più, il bilancio poteva essere ancora migliore. Le quattro medaglie della prima giornata rappresentavano uno splendido risultato, le cinque di questa giornata confermano la forza del gruppo azzurro, che oggi mette a verbale due ori e un record del mondo. Oltre alla staffetta maschile 4×50, la medaglia più prestigiosa l'ha conquistata anche Martina Carraro, campionessa nei 100 rana.