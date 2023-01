Insulti sessisti sui social a Linda Cerruti per la foto con le medaglie: 12 persone denunciate Linda Cerruti ha vinto 8 medaglie agli Europei di Roma 2022. Li celebrò anche postando una splendida foto, che però è stata commentata in modo becero e sessista da una serie di utenti. Cerruti si è rivolta alla Polizia Postale, che ha denunciato 12 persone.

A cura di Alessio Morra

La scorsa estate a Roma si sono disputati i campionati Europei di Nuoto, che sono stati un trionfo per l'Italia, che ha fatto incetta di medaglia, come mai aveva fatto. Una raffica di successi, una valanga di ori, ma anche tanti argenti e bronzo. Tanti azzurri sono tornati a casa con tanti allori, tra questi anche la campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, che nei giorni successivi postò sui suoi profili social una bella foto, nella quale mostrava tutte le medaglie vinte. Ma sotto quel post erano arrivati tantissimi messaggi diffamatori e sessisti. Cerruti si è rivolta alla Polizia postale di Savona e oggi la Polizia di Stato ha fatto sapere di aver identificato e denunciato gli autori della diffamazione alla campionessa azzurra. La foto, scrive la Polizia, ha attirato numerosissimi commenti, alcuni dei quali: "Palesemente diffamatori e sessisti".

Otto medaglie vinte agli Europei di Roma, sei d'argento e due di bronzo. Un risultato straordinario per Linda Cerruti, che ha celebrato questo grande traguardo con una splendida foto, che ha postato sui social. Un'immagine in cui è ritratta in una classica posa del nuoto sincronizzato e su di sé ha e mostra con fierezza le medaglie vinte. Una foto ben fatta e soprattutto simbolica per questa ragazza nata nel 1993 a Savona.

Purtroppo però sotto a quel post sono piovuti a raffica una sfilza di commenti sessisti che hanno amareggiato, a dir poco, l'atleta, che è rimasta sorpresa da ciò e in un lungo post si è sfogata: "Stamattina una mia amica mi invia uno di questi post condivisi dalle testate giornalistiche sulla loro pagina Facebook, lo apro e rimango letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest'orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista".

Linda Cerruti e Costanza Ferro agli Europei di Roma.

Cerruti ha denunciato immediatamente chi l'aveva offesa sui social network e adesso la Polizia di Stato ha fatto sapere che dopo le indagini, condotte anche dagli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, con il supporto del Servizio di Polizia Postale di Roma, sono stati identificati dodici utenti, ritenuti autori dei commenti diffamatori più condivisi.

Tra questi anche un impiegato romano, un operaio veneto, due pensionati che vivono in Lombardia, un dipendente pubblico che vive in Friuli e un uomo residente in Sardegna. Sei dei dodici denunciati hanno subito una perquisizione informatica delegata dalla Procura di Savona, mentre altri sei sono stati convocati presso i Centri operativi della propria città e dovranno rispondere di diffamazione aggravata.