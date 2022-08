Linda Cerruti posta una foto con le medaglie e resta sconvolta: “Un’orda volgare e maschilista” La regina del nuoto sincronizzato italiano Linda Cerruti si è sfogata sui social contro l’orda di commenti volgari e sessisti che una sua foto celebrativa delle 8 medaglie conquistate agli Europei di Roma ha scatenato.

A cura di Michele Mazzeo

Celebrare un'impresa sportiva e venire sommersa da commenti volgari e sessisti. Questa la realtà che si è trovata ad affrontare la regina del nuoto sincronizzato italiano Linda Cerruti dopo aver pubblicato una foto sui propri profili social per celebrare le 8 medaglie (6 d'argento e 2 di bronzo) conquistate ai campionati Europei di Roma appena conclusi.

La foto, che la ritrae in spiaggia in una posa tipica del nuoto sincronizzato (a testa in giù e in spaccata) con le otto medaglie appese alle gambe, è stata ripresa da diverse testate giornalistiche italiane allo scopo di celebrane l'epicità dell'impresa sportiva compiuta dall'atleta ligure, ma il risultato non è stato quello sperato.

Sotto gli articoli che facevano riferimento all'iconico scatto postati sui vari social network infatti si è scatenata una vera e propria orda di commenti volgari e sessisti che ha sconvolto tanti, compresa la stessa Cerruti che in un lungo post pubblicato su Instagram si è sfogata per il "trattamento ricevuto": "Stamattina una mia amica mi invia uno di questi post condivisi dalle testate giornalistiche sulla loro pagina Facebook, lo apro e rimango letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano" ha infatti scritto la sincronette savonese assoluta protagonista dei campionati Europei di Roma nei quali ha portato all'Italia ben 8 medaglie.

Proseguendo nel suo sfogo la 28enne ligure entra maggiormente nel dettaglio riguardo i commenti ricevuti sotto la sua foto (alcuni dei quali sono stati immortalati da uno screenshot postato a corredo del suo lungo post) e la sua delusione nel leggerli:

"Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest'orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli" ha difatti aggiunto una evidentemente amareggiata Linda Cerruti che non si aspettava che una foto di celebrazione di una storica impresa sportiva potesse trasformarsi in un pretesto per dare sfogo a innumerevoli commenti al limite dell'osceno.