Grandissimo Ceccon ai Mondiali di nuoto, vola in finale dei 50 dorso con un tempo da record

Grandissimo Thomas Ceccon. Vola in finale dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto di Budapest. Lo fa ottenendo il secondo tempo in batteria, quel 24″46 che vale anche il record italiano, e qualificandosi con il quarto posto assoluto. È un momento straordinario per il veneto: dopo aver conquistato il bronzo in staffetta e l'oro (facendo registrare il primato mondiale) nei 100 dorso, aveva già stupito nelle semifinali fermando il cronometro sul 24″62, un parziale che ha limato ulteriormente nella sfida decisiva per arrivare a giocarsi una medaglia.

