Federica Pellegrini non si aspettava questa novità: “Adesso ho un seno, incredibile” Federica Pellegrini ha raccontato come sia rimasta sorpresa dal cambiamento del suo corpo dopo aver lasciato il nuoto agonistico: “A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata”. La campionessa veneta ha spiegato a cosa è dovuto.

A cura di Paolo Fiorenza

Ritiratasi dal nuoto agonistico l'anno scorso, Federica Pellegrini resta un personaggio amatissimo dal pubblico, come dimostra il fatto che in molti la cercano per situazioni legate alla TV e alla moda. La 34enne campionessa veneta è in partenza per l'Asia, dove parteciperà – in veste di concorrente assieme al fresco marito e suo ex allenatore Matteo Giunta – al programma ‘Pechino Express', in un viaggio che porterà la coppia dall'India alla Cambogia passando per il Borneo.

Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta: si sono sposati lo scorso agosto

La Divina – eletta dopo Tokyo rappresentante degli atleti nel Comitato Olimpico Internazionale, carica che ricoprirà fino alle Olimpiadi del 2028 – non sta ferma un attimo e in questi giorni è in copertina su ‘Grazia', cui ha rilasciato una lunga intervista in cui spiega come il suo corpo sia cambiato e le sue forme siano diventate più morbide in questi mesi di lontananza da allenamenti e competizioni: "In questo primo anno ho vissuto di rendita – premette Federica – Il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all'altro, invece si è adeguato molto. Facendo meno attività, anche la fame si è attenuata rispetto a prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso".

Ma a parità di peso, i cambiamenti ci sono stati eccome, in particolare uno che la Pellegrini davvero non si aspettava: "Un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua dieci volte, un conto è farlo due, tre volte la settimana o quando riesci. Il corpo cambia dal punto di vista muscolare. A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Non facendo più palestra, non girando più le braccia in acqua – cosa che porta ad avere un pettorale molto sviluppato, portandosi via un po' del seno naturale – dopo tre, quattro mesi dalla fine delle gare mi sono stupita: ‘Cavoli, adesso ho un seno! Incredibile!'. L'ho apprezzato, è anche positivo. C'è una rotondità molto diversa".

Adesso Federica si trova a Livigno, dove Matteo sta allenando i suoi atleti, e dopo un anno è tornata a vecchi ritmi: "È un evento straordinario, perché da tanto non entravo in acqua tutti i giorni. E finalmente, là sotto, è di nuovo tutto così silenzioso. In questi giorni ho voluto fare un esperimento: mi sto allenando quotidianamente per vedere se il mio fisico reagisce come una volta e quanto può cambiare in due settimane".

Federica Pellegrini in vasca a Livigno, sede del gruppo allenato dal marito Matteo

"Non gareggiare più stata una scelta ponderata – spiega quando le si chiede se le manca – Ho fatto l'ultima gara importante un anno fa alle Olimpiadi di Tokyo. Il tempo è passato velocissimo, forse perché è successo tanto. Mi sono sposata, ho dato tanto al mio sport, come essere la madrina degli Europei di Roma quest'estate. Non ho quella nostalgia che ti mangia dentro perché ti senti spodestata del tuo punto di forza più grande. Quello che ho vissuto nel mio sport, dato anche il livello che avevo raggiunto, sarà molto difficile da ripetere nella vita di tutti i giorni. Però ci saranno cose che mi emozioneranno allo stesso modo, magari sotto una veste diversa che non credevo possibile. Le nozze sono state così. Io ero abituata a pressioni, tensioni alle stelle, ma i nervi tesi che ho avuto quel giorno e le lacrime che ho versato…".