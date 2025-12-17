Christian Bacico positivo al Clostebol: il nuotatore sospeso dal tribunale antidoping

Christian Bacico è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA). La notizia è stata battuta nella serata di martedì 16 dicembre. Il nuotatore, classe 2005, è risultato positivo al Clostebol, la sostanza divenuta nota per la vicenda Sinner. Bacico è stato sospeso in via cautelare. L'azzurro era stato convocato sia per i Mondiali di Singapore che per gli Europei di Lublino e non aveva ottenuto nemmeno grandi risultati nei campionati italiani invernale della scorsa settimana disputati a Riccione.

Sospensione in via cautelare per Bacico

Questo il comunicato della NADO relativo alla sospensione di Christian Bacico: "Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Christian Bacico (FIN) per la violazione degli articoli 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: CLOSTEBOL METABOLITA). I controlli sono stati disposti da NADO Italia".

Il nuotatore classe 2005 è stato sospeso in via cautelare a causa del Clostebol.

I risultati di Bacico tra Mondiali ed Europei di nuoto

Vent'anni compiuti lo scorso settembre Bacico ha ottenuto medaglie ai Mondiali e agli Europei a livello juniores. Ha preso parte all'ultimo Mondiale di Nuoto 2025, disputato a Singapore piazzandosi al decimo posto nei 100 dorso, ma anche nei 200. La sua specialità. Mentre nei 50 si era classificato quindicesimo. Con la 4×100 mista ha ottenuto il quarto posto, mentre è arrivato sesto con la mista uomini-donne. In quelli di vasca corta a Budapest del 2024 era stato in vasca nella batteria della 4×100, che poi senza di lui vinse la medaglia di bronzo. Negli Assoluti invernali di Riccione è arrivato terzo nei 100 dorso dietro Michele Lamberti e Moro, e terzo dietro Morello e Del Signore nei 200 dorso, quarto nei 50 dorso.