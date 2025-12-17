sport
video suggerito
video suggerito

Christian Bacico positivo al Clostebol: il nuotatore sospeso dal tribunale antidoping

Christian Bacico, nuotatore italiano che ha partecipato anche ai Mondiali di Singapore della scorsa estate, è stato sospeso in via cautelare a causa della positività al Clostebol.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Christian Bacico è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA). La notizia è stata battuta nella serata di martedì 16 dicembre. Il nuotatore, classe 2005, è risultato positivo al Clostebol, la sostanza divenuta nota per la vicenda Sinner. Bacico è stato sospeso in via cautelare. L'azzurro era stato convocato sia per i Mondiali di Singapore che per gli Europei di Lublino e non aveva ottenuto nemmeno grandi risultati nei campionati italiani invernale della scorsa settimana disputati a Riccione.

Sospensione in via cautelare per Bacico

Questo il comunicato della NADO relativo alla sospensione di Christian Bacico: "Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Christian Bacico (FIN) per la violazione degli articoli 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata:  CLOSTEBOL METABOLITA). I controlli sono stati disposti da NADO Italia".

Il nuotatore classe 2005 è stato sospeso in via cautelare a causa del Clostebol.
Il nuotatore classe 2005 è stato sospeso in via cautelare a causa del Clostebol.

I risultati di Bacico tra Mondiali ed Europei di nuoto

Vent'anni compiuti lo scorso settembre Bacico ha ottenuto medaglie ai Mondiali e agli Europei a livello juniores. Ha preso parte all'ultimo Mondiale di Nuoto 2025, disputato a Singapore piazzandosi al decimo posto nei 100 dorso, ma anche nei 200. La sua specialità. Mentre nei 50 si era classificato quindicesimo. Con la 4×100 mista ha ottenuto il quarto posto, mentre è arrivato sesto con la mista uomini-donne. In quelli di vasca corta a Budapest del 2024 era stato in vasca nella batteria della 4×100, che poi senza di lui vinse la medaglia di bronzo. Negli Assoluti invernali di Riccione è arrivato terzo nei 100 dorso dietro Michele Lamberti e Moro, e terzo dietro Morello e Del Signore nei 200 dorso, quarto nei 50 dorso.

Notizie
Nuoto
0 CONDIVISIONI
Immagine
Gimenez si opera alla caviglia, rientro tra due mesi: il Milan sa come muoversi sul mercato
Il messicano costretto all'intervento per risolvere il problema alla caviglia definitivamente
Perché il Milan vuole Fullkrug per sostituire Gimenez: il suo ultimo gol l'ha segnato otto mesi fa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views