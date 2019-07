Gregorio Paltrinieri non è riuscito a bissare l'oro degli 800 metri e si è dovuto accontentare del terzo posto nei 1500. L'azzurro, che deteneva il titolo, si è battuto fino all'ultimo ma ha dovuto abdicare e si è piazzato alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, oggi campione, e l'ucraino Misha Romanchuk. La staffetta femminile con Federica Pellegrini ha chiuso al quarto posto la 4×100.

Le parole di Paltrinieri

Dopo aver conquistato il bronzo, terza medaglia di questi Mondiali per il nuotatore emiliano, Paltrinieri ai microfoni della Rai ha mostrato tutto il suo disappunto. Paltrinieri ha pagato le tante gare disputate in Corea del Sud e non è riuscito a essere brillante:

C’è poco da dire, comunque, sono stati più forti di me, hanno fatto una grande gara, io ero cotto, sin dall’inizio, non riuscivo a nuotare come volevo, come l’altro giorno, ho cercato di resistere, ma non andandogli via era quasi impossibile vincere. Ero sfinito, però ho fatto una buona gara comunque. Non pensavo neanche di chiudere in 38. Ho fatto tante gare e questo si fa sentire. Non sono mai riuscito a sviluppare una nuotata consistente, ci ho provato in tutti i modi, ma dopo uno sprint crollavo, la forma c’era, purtroppo oggi ero stanco.

Federica Pellegrini saluta con un 4° posto

Vincere era impossibile, l'obiettivo della staffetta 4×100 mista dell'Italia femminile era il podio. Ma nonostante il record italiano le azzurre sono arrivate quarte. Una prestazione di sostanza che però non è bastata. Vittoria e record Mondiale per gli Stati Uniti, che hanno preceduto l'Australia e il Canada. Federica Pellegrini, che è stata l'ultima a scendere in acqua, con questi 100 metri ha chiuso la sua avventura ai Mondiali, non solo quelli coreani. Dopo i 200 vinti la Pellegrini aveva annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo Mondiale.