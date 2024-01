Wilson Fittipaldi in arresto cardiaco per essersi soffocato con un pezzo di carne: è intubato L’ex pilota di Formula 1 Wilson Fittipaldi, fratello di Emerson, è sedato e intubato in ospedale dopo aver subìto un arresto cardiaco mentre mangiava della carne per festeggiare il suo ottantesimo compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Sono ore drammatiche per la famiglia di Wilson Fittipaldi Jr: l'ex pilota di Formula 1, fratello del due volte campione del mondo Emerson e padre di Christian, ha subìto un arresto cardiaco dopo essersi soffocato con un pezzo di carne che stava mangiando. Ad aggiungere dramma alla vicenda, l'incidente è avvenuto il giorno di Natale, quando il brasiliano stava festeggiando anche il suo ottantesimo compleanno, visto che è nato a San Paolo proprio il 25 dicembre 1943.

Wilson Fittipaldi Jr nel 1971 in Formula 2

Fittipaldi è stato rianimato ed è attualmente sedato e intubato in ospedale, come ha raccontato sua moglie in un post su Instagram: "Cari amici e tifosi, al pranzo di Natale Wilsinho si è soffocato con un pezzo di carne ed ha avuto un arresto cardiaco, è stato rianimato e si trova sedato e intubato, stiamo aspettando che si svegli, ha una storia post operatoria difficile di ritorno post sedativo, un giorno alla volta, aspettiamo".

"Ieri ho ricevuto numerose telefonate e messaggi gentili di sostegno per tutta la famiglia, ringrazio tutti, so che sono loro a darci forza in questo momento così difficile. Continuate con vibrazioni positive di salute e guarigione per Wilsinho. Dio farà del suo meglio! Questa foto è stata scattata quando siamo usciti di casa per festeggiare il Natale e il suo compleanno!", ha scritto Rita Reis. Il figlio Christian, ex pilota di F1 e NASCAR, è al capezzale del padre in ospedale e non lo lascia un attimo.

Fittipaldi Jr. ha corso in Formula 1 in 35 occasioni dal 1972 al 1975, prima con la Brabham e poi con la scuderia della sua famiglia, guadagnando tre punti prima della sua ultima gara al Gran Premio degli Stati Uniti del 1975. Insieme al fratello Emerson, di tre anni più giovane, nel 1974 fondò il primo e unico team brasiliano di F1, intitolato Fittipaldi-Copersucar, che gareggiò dal 1975 al 1982.