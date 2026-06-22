Kevin Magnussen e Noah Gragson, duello da Far West: incidente in pista, poi parole feroci

Il pilota danese ex F1 ha gareggiato nella Nascar. Magnussen ha duellato in pista e fuori con Gragson.

Kevin Magnussen, ex pilota di Formula 1, dopo aver abbandonato il circus si è trasferito negli Stati Uniti e domenica scorsa ha fatto il suo esordio nella Nascar. Un esordio tutt'altro che indimenticabile: ventisettesimo posto, ma il giro veloce gli regala comunque un punto. Durante la gara il danese ha vissuto un momento di tensione forte con Noah Gragson, e sono volate parole grosse.

Il duello dell'ex F1 Kevin Magnussen con Noah Gragson

L'attesissima Anduril 250, una gara di 75 giri disputata su un tracciato ricavato all'interno di una base militare navale a San Diego è stata vinta da Corey Heim. Ma la scena, soprattutto per gli amanti europei del motorsport, se l'è presa Kevin Magnussen, che ha accettato di correre con il team Trackhouse. Forse non immaginava, pur sapendolo, che in gara può accadere di tutto. Perché il livello di aggressività in questa categoria è notevole. Gara anonima, al netto del giro veloce, ma tante inquadrature per il duello con il pilota Noah Gragson, alla quinta stagione nella categoria.

La lotta in pista tra Magnussen e Gragson

Primo contatto al giro 25. Magnussen frena in ritardo e lo colpisce sul paraurti posteriore. La lotta era per il 32° posto ed è andata avanti per diversi giri fin quando Gragson dopo essere stato superato spinge fuori dalla traiettoria Magnussen e lo mette alle sue spalle. L'ex pilota di Haas e Renault via radio dice: "Sono bloccato dietro questo tizio e non so chi sia". Il tete a tete continua con una serie di sorpassi, fino a quando Magnussen supera Gragson colpendo la sua vettura che finisce in testacoda stampandosi sul muro. Gara finita.

Parole feroci e volgari tra i due piloti

Al termine della gara c'è il faccia a faccia. Peccato non fosse nel deserto. Niente pistole fumanti, per fortuna, ma solo parole forti e volgari. Magnussen lo si ricorda anche per espressioni durissime in pista e fuori in Formula 1. Gragson ha aspettato il termine della gara ed ha aspettato il danese. Nessuno dei due si è morso la lingua e i ‘vaffa', tanto quanto i ‘stammi lontano, non mi toccare', tra i due non sono mancati. Ci è mancato poco che non si proseguisse addirittura con qualcosa di più feroce. Chissà cosa accadrà se Magnussen deciderà di fare un'altra apparizione nella Nascar.