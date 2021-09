Vinales su Aprilia risorge a Misano: è lui il più veloce nelle prove libere 1 rovinate dalla pioggia Il pilota dell’Aprilia Maverick Vinales è il più veloce nelle FP1 del GP di San Marino rovinate nel finale dalla pioggia. A Misano lo spagnolo precede Mir e Pecco Bagnaia. Sedicesimo Franco Morbidelli alla sua prima uscita da pilota ufficiale della Yamaha. Solo qualche giro per Andrea Dovizioso con la M1 del team Petronas, mentre Valentino Rossi chiude solo 19°.

A cura di Michele Mazzeo

Maverick Vinales è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP. Lo spagnolo, al secondo week end sull'Aprilia, si conferma molto a suo agio sulla pista di Misano e, prima che la pioggia complicasse queste FP1, stampa un 1:32.666 che gli vale la testa della graduatoria. Il pilota della Casa di Noale precede dunque il campione del mondo in carica Joan Mir sulla Suzuki e il padrone di casa Pecco Bagnaia sulla Ducati.

Settimo tempo per il leader della classifica Fabio Quartararo staccato oltre tre decimi e mezzo da Vinales. Sedicesimo crono invece per il suo nuovo compagno di squadra Franco Morbidelli che rientra dopo l'infortunio da pilota ufficiale della Yamaha. Solo qualche giro senza provare l'attacco al tempo invece per il nuovo alfiere del team Petronas Andrea Dovizioso che termina quindi in ultima posizione, mentre il compagno Valentino Rossi chiude con il 19° tempo.

MotoGP GP Misano prove libere 1: tempi e risultati dei piloti nelle FP1