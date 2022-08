Verstappen vola nelle prove libere del venerdì a Spa: Leclerc 2° ma lontano con la Ferrari Max Verstappen domina la seconda sessione di prove libere del GP del Belgio della Formula 1 2022: Ferrari seconda con Leclerc staccato però di quasi un secondo. Sorpresa Stroll 4° davanti a Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una prima sessione di prove libere che ha visto le Ferrari davanti a tutti nelle FP2 a dominare la scena è stato Max Verstappen che con la sua Red Bull ha girato molto più forte rispetto al resto del gruppo. L'olandese nel suo giro migliore sul circuito di Spa-Francorchamps ha infatti fermato il cronometro sull'1:45.507 rifilando ben otto decimi a Charles Leclerc che ha concluso in seconda posizione nella classifica dei tempi (più equilibrato invece il confronto per quel che riguarda la simulazione di passo gara). Entrambi però sono già certi di partire dal fondo nella gara di domenica a causa delle penalità comminategli per aver sostituito power unit e componenti del cambio sulle rispettive monoposto.

Terzo Lando Norris (anche lui già sicuro di scattare dal fondo della griglia) con la McLaren che ha fatto meglio di pochi millesimi rispetto al sorprendente Lance Stroll con l'Aston Martin e all'altro ferrarista Carlos Sainz che aveva chiuso al comando la sessione della mattina. Appena dietro lo spagnolo le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell inframezzate dall'Alpine di Fernando Alonso.

I risultati delle prove libere 2 del GP del Belgio della Formula 1 2022