Verstappen sotto indagine in Qatar: sospetti sul giro veloce, ha ignorato un ordine

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen è stato incauto nelle ultimissime fasi delle Qualifiche del Gran Premio del Qatar. L'olandese non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla e per questo è finito sotto indagine. E adesso rischia una penalità in griglia di partenza.

Pierre Gasly ha forato pochi metri prima del traguardo e procedendo a velocità ridotta ha chiuso il giro e si è fermato sul rettilineo. Quando il francese ha accusato quel problema, i commissari hanno esposto le bandiere gialle nell'ultimo settore. Quando è così bisogna per forzare alzare il piede dall'acceleratore. Lo hanno fatto tutti tranne Verstappen, che nei micro settori ha rallentato ma sul rettilineo vedendo la bandiera gialla, oltre i led luminosi gialli a bordo pista, non ha rallentato. E così è finito sotto investigazione l'olandese, che già due anni fa in Messico commise lo stesso errore. All'epoca i commissari lo punirono con tre posizioni in griglia e la pole position passò a Leclerc.

La FIA in questi casi cancella i tempi sul giro, quindi se sarà considerato colpevole a Verstappen verrà tolto il giro che gli è valso il secondo posto. Ma i commissari potrebbero anche comminargli almeno tre posizioni di penalità e se così fosse scivolerebbe dalla seconda alla quinta posizione. Domenica si conoscerà la decisione, quindi a poche ore dal via potrebbe cambiare la griglia di partenza della prima edizione del Gran Premio del Qatar.

La FIA ricorda il regolamento: "Qualsiasi pilota che passa attraverso un settore dove è presente la bandiera gialla deve ridurre significativamente la velocità ed essere pronto a cambiare direzione o fermarsi. Affinché i commissari possano essere convinti che tale conducente abbia rispettato questi requisiti deve essere chiaro che non ha tentato di impostare un tempo sul giro significativo, per motivi pratici qualsiasi pilota in un doppio settore giallo avrà quel tempo sul giro cancellato".