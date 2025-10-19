Formula 1
video suggerito
video suggerito

Verstappen si prende la pole pure del GP USA: la Ferrari sorride con Leclerc terzo, Hamilton quinto

Max Verstappen ottiene la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. Norris in prima fila, poi Leclerc, Russell e Hamilton. Piastri solo sesto davanti a Antonlli.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Verstappen vive un sabato meraviglioso: prima vince la Sprint, guadagnando punti sui due della McLaren, poi realizza la pole position superando Lando Norris e Charles Leclerc, secondo e terzo. Quinto posto per Lewis Hamilton.

Q1: tutti in pista per non correre rischi, ma dopo tre minuti Hadjar sbaglia e sbatte pesantemente. Bandiera Rossa e prove sospese per una decina di minuti. Quando si ricomincia i tempi sono già buoni. Alonso piazza un bel tempo, Verstappen lo precede. Leclerc supera Max per 65 millesimi, Hamilton è terzo. Piastri si mette in salvo, Sainz resta tra i primi. Tocca a Norris fare il giro perfetto per entrare tra i primissimi. Ce la fa. Tornano tutti in pista per fare un tempo sicuro.

Q2: i big si mettono tutti al sicuro con il primo tentativo. Verstappen è il più veloce, Leclerc lo segue. Norris meglio di Hamilton quarto, Antonelli quinto con Sainz e Piastri alle spalle. Il secondo tentativo è decisivo per entrare nella top ten in modo definitivo. I big non hanno bisogno di piazzarlo perché la pista non si migliora ed escono Hulkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly e Colapinto. Hamilton quarto, Leclerc secondo. Segnali positivi, ma da confermare.

Leggi anche
La griglia di partenza del GP Usa di Formula 1 2025: Verstappen vince la gara sprint

Q3: Hamilton e Leclerc hanno ambizioni di posizioni di rilievo, ma dopo il primo tentativo sono in fondo. Il primo tentativo di Verstappen è vincente. Leclerc nel secondo tira fuori il jolly ed è terzo a 297 millesimi da Max, in mezzo al loro un super Lando Norris. Hamilton quinto davanti a Piastri e Antonelli.

Griglia di Partenza del Gran Premio degli Stati Uniti

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)
2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes)
3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)
4ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Ollie Bearman (Haas)
5ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)
7ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)
8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
10ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin)*

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
L’Inter sbanca l’Olimpico con Bonny: Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica
Chivu ne è convinto dopo la vittoria di Roma: "L'Inter si è messa alle spalle la scorsa stagione"
Gasperini spiega l'errore della Roma sul goal dell'Inter: "Forse in nazionale chiedono cose diverse"
Il Cholito Simeone adesso è cuore Toro, stende il Napoli con un gol bellissimo, un altro ko per Conte
Conte deluso: "Complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto tutto noi”
Cholito si inventa un gol favoloso e non esulta: gesto di scuse da ex e rispetto per i nuovi tifosi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views