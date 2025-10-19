Verstappen si prende la pole pure del GP USA: la Ferrari sorride con Leclerc terzo, Hamilton quinto

Verstappen vive un sabato meraviglioso: prima vince la Sprint, guadagnando punti sui due della McLaren, poi realizza la pole position superando Lando Norris e Charles Leclerc, secondo e terzo. Quinto posto per Lewis Hamilton.

Q1: tutti in pista per non correre rischi, ma dopo tre minuti Hadjar sbaglia e sbatte pesantemente. Bandiera Rossa e prove sospese per una decina di minuti. Quando si ricomincia i tempi sono già buoni. Alonso piazza un bel tempo, Verstappen lo precede. Leclerc supera Max per 65 millesimi, Hamilton è terzo. Piastri si mette in salvo, Sainz resta tra i primi. Tocca a Norris fare il giro perfetto per entrare tra i primissimi. Ce la fa. Tornano tutti in pista per fare un tempo sicuro.

Q2: i big si mettono tutti al sicuro con il primo tentativo. Verstappen è il più veloce, Leclerc lo segue. Norris meglio di Hamilton quarto, Antonelli quinto con Sainz e Piastri alle spalle. Il secondo tentativo è decisivo per entrare nella top ten in modo definitivo. I big non hanno bisogno di piazzarlo perché la pista non si migliora ed escono Hulkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly e Colapinto. Hamilton quarto, Leclerc secondo. Segnali positivi, ma da confermare.

Q3: Hamilton e Leclerc hanno ambizioni di posizioni di rilievo, ma dopo il primo tentativo sono in fondo. Il primo tentativo di Verstappen è vincente. Leclerc nel secondo tira fuori il jolly ed è terzo a 297 millesimi da Max, in mezzo al loro un super Lando Norris. Hamilton quinto davanti a Piastri e Antonelli.

Griglia di Partenza del Gran Premio degli Stati Uniti

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

4ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Ollie Bearman (Haas)

5ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin)*