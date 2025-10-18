I piloti McLaren si eliminano da soli, Verstappen vince la Sprint di Austin e riapre il Mondiale F1

Max Verstappen vince la Sprint Race del GP Stati Uniti davanti a Russell e Sainz. Hamilton quarto davanti a Leclerc. I piloti McLaren si eliminano alla prima curva. Verstappen si avvicina così sempre più a Piastri e Norris.

Verstappen vince ancora, stavolta si è preso la Sprint Race del GP Stati Uniti. Max ha preceduto Russell e Sainz. Hamilton quarto davanti a Leclerc. In partenza i piloti McLaren la combinano grossa e dopo una curva fuori sia Piastri che Norris. Max si fa sempre più vicino nella classifica piloti.

Il patatrac di Piastri e Norris

Al via accade il patatrac atteso da tempo. Verstappen scatta benissimo, Piastri e Norris duellano, l'australiano toccato da Hulkenberg sperona il compagno di squadra: fuori tutti e due. Un disastro per la McLaren, una benedizione per Verstappen. Detriti a centinaia in pista. Entra la Safety Car, mentre la classifica si rivoluziona con Alonso pure ritirato e Sainz che sale terzo con Leclerc e Hamilton alle spalle. Tsunoda addirittura guadagna undici posizioni, le stesse che perde Hulkenberg.

Hamilton supera Leclerc

Al sesto giro la gara riparte dopo l'uscita di scena della Safety Car. Verstappen prova a scappare, Russell cerca di braccarlo e prova a superarlo in un modo quasi folle, molto da anni '70. Escono fuori dalla pista, rientrano e nelle stesse posizioni. Poco dopo Hamilton sfrutta un errore di Leclerc si avvicina, attacca con fermezza e passa. Lewis sale al quarto posto.

Verstappen vince ancora

A tre giri dal termine c'è un incidente pesante tra Ocon e Stroll, vetture distrutte e Safety Car bis. La gara di fatto finisce lì. Vince Verstappen davanti a Russell e Sainz. Hamilton quarto davanti a Leclerc, a punti pure Albon, Tsunoda e Antonelli, che sfrutta una penalità di Bearman. Adesso Max è a 55 punti da Piastri, che ne mantiene 22 di vantaggio su Lando Norris. La Ferrari resta terza nel Campionato Costruttori. Alle 23 si disputeranno le Qualifiche di Austin.