Verstappen scippa la pole del GP USA ad Hamilton: Ferrari dietro solo a Red Bull e Mercedes Max Verstappen conquista la pole position del GP degli Stati Uniti di Formula 1 2021. All’ultimo giro delle qualifiche l’olandese ha strappato il miglior tempo al rivale per il titolo Lewis Hamilton. Bene le Ferrari con Leclerc 5° e Sainz 6° che guadagneranno però una posizione in griglia di partenza per la penalità comminata a Bottas.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen conquista la pole position del GP degli Stati Uniti, 17° round del Mondiale di Formula 1 2021. Il pilota della Red Bull ha preceduto nelle qualifiche sul circuito di Austin il rivale per il titolo iridato Lewis Hamilton. Terzo posto per l'altro alfiere della scuderia austriaca Sergio Perez che precede Bottas che però scatterà solo 9° in griglia di partenza nella gara di domenica a causa di una penalità di cinque posizioni rimediata per aver montato il sesto motore endotermico sulla sua Mercedes.

Partiranno dunque rispettivamente in quarta e quinta posizione le due Ferrari con Charles Leclerc che scatta davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Dietro le due rosse ci sono i due piloti McLaren con Ricciardo che questa volta ha battuto Norris in qualifica. Scattano dal fondo invece Sebastian Vettel, George Russell e Fernando Alonso che hanno sostituito la power unit sulle proprie vetture.

La griglia di partenza del GP degli Stati Uniti di Formula 1 2021

1ª FILA: 1. Max Verstappen (Ola/Red Bull); 2. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2ª FILA: 3. Sergio Perez (Mes/Red Bull); 4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

3ª FILA: 5. Carlos Sainz (Spa/Ferrari); 6. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

4ª FILA: 7. Lando Norris (Ing/McLaren); 8. Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

5ª FILA: 9. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)*; 10. Yuki Tsunoda (Jap/Alpha Tauri)

6ª FILA: 11. Esteban Ocon (Fra/Alpine); 12. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo)

7ª FILA: 13. Lance Stroll (Can/Aston Martin); 14. Nicholas Latifi (Can/Williams)

8ª FILA: 15. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo); 16. Mick Schumacher (Ger/Haas)

9ª FILA: 17. Nikita Mazepin (Rus/Haas); 18. Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)**

10ª FILA: 19. George Russell (Ing/Williams)**; 20. Fernando Alonso (Spa/Alpine)**

*penalizzato di 5 posizioni per aver sostituito il motore endotermico

**in fondo alla griglia per aver sostituito l'intera Power Unit

I risultati delle qualifiche del GP USA di Formula 1 ad Austin

La classifica del Q1:

Charles LECLERC 1:34.153 Max VERSTAPPEN +0.199 Sergio PEREZ +0.216 Daniel RICCIARDO +0.254 Lando NORRIS +0.398 Carlos SAINZ +0.405 Pierre GASLY +0.414 Lewis HAMILTON +0.426 Valtteri BOTTAS +0.437 Sebastian VETTEL +1.128 Yuki TSUNODA +1.207 George RUSSELL +1.593 Esteban OCON +1.594 Fernando ALONSO +1.603 Antonio GIOVINAZZI +1.767 Lance STROLL +1.830 Nicholas LATIFI +1.842 Kimi RÄIKKÖNEN +2.158 Mick SCHUMACHER +2.346 Nikita MAZEPIN+2.643

La classifica del Q2:

Max VERSTAPPEN 1:33.464 Lewis HAMILTON +0.333 Lando NORRIS +0.416 Charles LECLERC +0.464 Valtteri BOTTAS +0.495 Carlos SAINZ +0.662 Sergio PEREZ +0.714 Pierre GASLY +1.119 Daniel RICCIARDO +1.179 Yuki TSUNODA +1.673 Esteban OCON +1.913 Sebastian VETTEL +2.036 Antonio GIOVINAZZI +2.330 Fernando ALONSO +11.085 George RUSSELL No Time

La classifica del Q3: