Verstappen rischia la squalifica dopo la penalità in Spagna: quando scadono i punti sulla super patente In base a regolamento della FIA sulla super licenza dei piloti c'è una quota massima di 12 punti da scontare in caso di sanzioni gravi abbastanza da comportare decurtazioni sulla patente. Ecco perché e quando l'olandese può ricevere un race ban.

Max Verstappen rischia di essere squalificato per un Gran Premio se nella prossima corsa del Mondiale di F1 viene ancora penalizzato. La sanzione ricevuta in Spagna per la collisione con George Russell gli ha sottratto altri punti dalla super partente: ne ha persi 11 su 12 totali nel giro di un anno. Basta poco perché scatti il race ban, ci vorrà invece del tempo prima che li riacquisisca tutti ma poco alla volta e a partire del 30 giugno, ovvero a distanza di un anno esatto dopo la gara in Austria (2024) in cui venne punito per aver causato un incidente con Lando Norris. Una situazione che resterà tanto precaria quanto pericolosa almeno per un po'. Calendario alla mano, questo significa che in Canada (13-15 giugno) e in Austria (27-29 giugno) il pilota olandese dovrà fare molta attenzione a non incappare i provvedimenti che sarebbero fatali a lui (per le ambizioni iridate) e alla Red Bull, che nella speciale classifica Costruttori è stata superata dalla Ferrari.

Come funzionano i punti di penalità su una super patente

In base a regolamento della FIA sulla super licenza dei piloti c'è una quota massima di 12 punti da scontare in caso di sanzioni gravi abbastanza da comportare decurtazioni sulla patente. Ne possono scontare al massimo 11 in un anno, al 12° è automatica la sospensione di una gara. Solo da allora riparte il conteggio per avere di nuovo tutti i punti sottratti.

Quando scadono i punti di penalità per Verstappen

Il quattro volte campione del mondo è andato molto vicino alla squalifica nel Gran Premio di Spagna. Perché? Non per il provvedimento che ha fatto salire a 11 la quota penalità ma anche per un altro episodio a causa del quale ha rischiato grosso. Si tratta dell'incidente avvenuto con Charles Leclerc che, per fortuna, non ha avuto conseguenze come in occasione del pasticcio con Russell.

I primi due punti di penalità di Max Verstappen scadono il 30 giugno 2025, dopo il Gran Premio d'Austria, ma per tornare a 12 servirà un anno. È questione burocratica che si svilupperà a tappe: il 27 ottobre 2025 ne recupererà altri 2 poi ne avrà 1 il 1° novembre, 1 il 1° dicembre mentre l'8 dicembre ne conterà altri 2. Gli ultimi 3 punti di penalità rimarranno validi per un altro anno, fino al 1° giugno 2026.

Quali sono le sanzioni che hanno portato l'olandese al rischio di squalifica

Verstappen è il più "indisciplinato" tra i piloti considerato che il più vicino a lui in termini di penalità è l'ex compagno di scuderia, Liam Lawson (6 punti). Quando e per quale motivo l'olandese li ha accumulati? Di seguito l'elenco delle sanzioni ricevute a partire da giugno 2024 a oggi.

GP Austria 2024: ha causato un incidente con Norris, 2 punti (scadenza 30 giugno 2025)

GP Messico 2024: ha costretto Norris fuori pista, 2 punti (scadenza 27 ottobre 2025);

GP Brasile 2024: non ha rispettato il tempo minimo della VSC durante la Sprint, 1 punto (scadenza 1° novembre 2025)

GP Qatar 2024: guida inutilmente lenta durante le qualifiche, 1 punto (scadenza 1° dicembre 2025)

GP Abu Dhabi 2024: ha causato un incidente con Oscar Piastri, 2 punti (scadenza 8 dicembre 2025)

GP Spagna 2025: ha causato un incidente con Russell, 3 punti (scadenza giugno 2026).

Kevin Magnussen (2024) è il pilota che più di recente è incorso nel provvedimento di sospensione a causa delle decurtazioni sulla super licenza.