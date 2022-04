Verstappen può mollare la Red Bull grazie ad una clausola speciale: vale solo in un caso Max Verstappen si è legato fino al 2028 con la Red Bull, ma c’è una clausola che permetterebbe al campione del mondo di lasciare unilateralmente il suo team.

Max Verstappen è il campione del mondo in carica, lo scorso 12 dicembre ha vinto il titolo per la prima volta, al termine di un duello esaltante con Hamilton. La Red Bull ha intenzione di aprire un ciclo lungo e vincente. Il Mondiale 2022 vede ovviamente ancora l'olandese protagonista, ora sta dando vita a un duello con Leclerc. La casa austriaca da anni sta puntando su di lui, e per legarsi maggiormente a questo ragazzo poche settimane prima del via del campionato ha trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2028. Verstappen è diventato contestualmente anche il pilota più pagato del circus, con oltre 50 milioni netti ha superato Hamilton. Insomma un legame forte tra la scuderia e questo ragazzo che è stato cresciuto dalla Red Bull e che con loro ha vinto. Sembra un matrimonio perfetto. Ma in realtà c'è una clausola che permetterebbe a Max di liberarsi.

Verstappen ha firmato un contratto lunghissimo con la Red Bull, se dovesse rispettarlo correrebbe dodici stagioni con la stessa scuderia, sarebbe un record assoluto. Ma Helmut Marko, il fidato consigliere del team, in un'intervista rilasciata a ‘Formel 1', ha rivelato che in realtà esiste una clausola in favore di Max, che potrebbe andare via senza colpo ferire dalla Red Bull. Ma per farlo deve realizzarsi una determinata situazione. L'olandese può decidere di cambiare aria se la Red Bull non sarà competitiva, non avrà la possibilità di lottare per le vittorie, queste le parole di Marko: "Se la Red Bull finirà come nel 2014 scatterebbe la clausola di salvaguardia e a quel punto Max potrebbe sfruttarla".

Ma cosa è successo nel 2014? Marko lo ricorda bene: "All'epoca non non avevamo assolutamente alcuna possibilità di competere contro la Mercedes". Dopo aver vinto quattro Mondiali Piloti e quattro Costruttori, la Red Bull chiuse l'annata con appena tre successi (Vettel non vinse mai, Ricciardo ottenne tre vittorie) ma non è stata mai in lizza per il titolo contro una Mercedes strabiliante.

