Verstappen penalizzato di 10 posizioni al GP Belgio, plateale discussione col suo ingegnere Lambiase Dopo le polemiche e i veleni dell’ultimo GP d’Ungheria, in casa Red Bull è andato in scena in Belgio un animato chiarimento tra Max Verstappen e il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Il pilota olandese dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia per aver sostituito il motore termico per la quinta volta in stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Com'era nelle previsioni, Max Verstappen è stato penalizzato di 10 posizioni sulla griglia di partenza del GP del Belgio, che si correrà domenica sul circuito di Spa-Francorchamps. Il tre volte campione del mondo della Red Bull monterà infatti sulla sua monoposto un nuovo motore a combustione interna, ed essendo questo il quinto stagionale scatterà in automatico la sanzione prevista dal regolamento della Formula 1. Il weekend belga è appena cominciato, ma già c'è stata l'occasione per un ‘chiarimento' – tradottosi in un'accesa discussione – tra Verstappen e il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase, dopo l'infuocato team radio dell'ultima corsa in Ungheria: in un video girato nel paddock si vede Lambiase catechizzare il pilota olandese.

Verstappen penalizzato di 10 posizioni sulla griglia del GP del Belgio

Sarà dunque gara di rimonta quella cui sarà chiamato il 26enne di Hasselt a Spa: la Red Bull ha infatti deciso di sostituire sulla sua macchina il cosiddetto ICE, acronimo che sta per Internal Combustion Engine, ovvero la componente tradizionale della power unit ibrida: il motore termico o a combustione interna. Per regolamento se ne possono usare solo quattro nel corso dell'intera stagione, questa è il quinto, da qua la penalità di 10 posti sulla griglia. Ma le cose potrebbero ulteriormente peggiorare, qualora la scuderia austriaca decida di montare altre nuove componenti sulla monoposto di Verstappen, costringendolo a partire dall'ultima posizione delle 20 in griglia o addirittura dalla pit lane, in caso di intervento dopo le qualifiche del sabato.

Max Verstappen al suo arrivo nel paddock al GP del Belgio

Piove dunque sul bagnato in casa Red Bull, visto il clima non esattamente idilliaco che si respira dopo la sfuriata di Verstappen avvenuta durante il GP d'Ungheria, quando il campione del mondo – frustrato dal fatto di non riuscire a ricucire il gap con le McLaren, che in questo momento appaiono avanti, ma anche in difficoltà nel superare la Mercedes di Hamilton – ne ha dette di tutti i colori, anche superando i limiti, nei confronti del muretto Red Bull con cui interloquiva via radio. "Questa è la fottuta macchina che mi avete dato! Faccio quello che posso!", ha urlato. E ancora, contro la ‘stratega' del team Hannah Schmitz: "Mi avete dato questa strategia di merda, io sto cercando di salvare quello che resta, cazzo!".

L'animato confronto a Spa tra Verstappen e Lambiase

Poi è c'è stato l'incidente con Hamilton, che ha visto Verstappen avere la peggio. A quel punto l'olandese ha attaccato l'inglese dandogli la colpa, ma Lambiase lo ha stoppato invitandolo a smetterla di lagnarsi in quel modo, definendolo "infantile". Tutta benzina sul fuoco delle polemiche interne, così come il fare le ore piccole la notte prima della gara per partecipare ad una 24 Ore virtuale al simulatore. Era dunque più che necessario un confronto, anzi forse più di uno. In tal senso va interpretata la discussione tanto animata quanto plateale tra Verstappen e Lambiase immortalata in un video nel circuito di Spa.

Nel filmato si vede il 43enne ingegnere italo-inglese parlare in maniera accesa al pilota della Red Bull, indicando e gesticolando, mentre Max – almeno nella parte di cui ci sono le immagini – si limita ad ascoltare tenendo lo sguardo basso. Evidentemente l'ingegnere ha cercato di far capire al tre volte campione del mondo che mai come adesso – quando la concorrenza si è fatta sotto – occorre serrare le file e non dare il fianco a critiche e polemiche con comportamenti e dichiarazioni autolesioniste.