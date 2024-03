Verstappen insuperabile, è sua la pole del GP Australia: Sainz in 1ª fila, Leclerc sbaglia ed è 5° Max Verstappen in pole al Gran Premio d’Australia. In prima fila anche Carlos Sainz. Poi Perez e Norris. Leclerc quinto, il pilota Ferrari ha pagato due errori nell’ultimo tentativo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen non è mai stato al comando nelle libere, ma nemmeno nella Q1 e nella Q2, ma nel momento decisivo ha fatto la pole position. L'olandese ottiene la terza pole su tre di quest'inizio di 2024. Seconda piazza per Carlos Sainz, poi Perez e Norris. Charles Leclerc commette due errori nell'ultimo tentativo ed è solo quinto. Domenica il GP alle 5 ora italiana.

Q1: i piloti che tradizionalmente sono a rischio sanno di avere una chance in più di passare. Perché Sargeant non corre e quindi gli eliminati saranno solo quattro. La Red Bull parte prima della Ferrari, che la pole l'ha messa nel mirino dopo le prime tre prove libere. Leclerc e Sainz si mettono al comando dopo il primo tentativo e si ripetono dopo il secondo, con Carlos davanti. Alonso vola. Verstappen è ovviamente tra i primi. La pista si gomma di secondo in secondo e fino all'ultimo i tempi e la classifica si modificano. Sainz è il più veloce, Leclerc quarto. Eliminati Hulkenberg, Gasly, Ricciardo e Zhou.

Q2: Sainz vola, Verstappen lo insegue. Leclerc pure. Sono i primi tre della classifica sia dopo il primo che dopo il secondo tentativo. Hamilton è fuori. Lewis esce per appena 69 millesimi, eliminato da Russell. La Mercedes non va. Tsunoda con un giro straordinario balza all'ottavo posto. Dentro anche le Aston Martin e la McLaren, con un ispirato Oscar Piastri. Esclusi anche Albon, Bottas, Magnussen e Ocon.

Q3: la Ferrari ci crede e ci prova, ma Verstappen fa un giro mostruoso e rifila quasi tre decimi a Sainz e Leclerc. Poi Perez e le McLaren, con Alonso che evita per un soffio un incidente. Sainz si migliora, ma non basta perché Verstappen è strepitoso e si prende la pole. Perez terzo. Leclerc commette due errori nell'ultimo tentativo ed è solo quinto.

La Griglia di Partenza del GP Australia

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari)

2ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

4ª fila: George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

5ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Kevin Magnussen (Haas)

8ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas)

9ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

10ª fila: Zhou Guanyou (Sauber)

Formula 1 News Calendario Classifica segui