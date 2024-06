video suggerito

Verstappen insulta Russell, è furioso: “Lo ha fatto apposta!”. Max non è abituato a stare dietro Max Verstappen perde la pazienza con George Russell e lo insulta durante le qualifiche del GP del Canada: è dura stare dietro per il pilota della Red Bull. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Max Verstappen ha fatto segnare lo stesso tempo al millesimo di George Russell (1'12"00) nelle qualifiche del GP del Canada, ma la pole position è andata al pilota della Mercedes, in base alla regola della Formula 1 che attribuisce la prima posizione a chi ha realizzato per primo il tempo sul giro. È stata una sessione amara per la Ferrari, clamorosamente eliminata sia con Leclerc che con Sainz nel Q2, ma combattutissima per il resto del lotto, con sette vetture in meno di tre decimi. In questo inizio di stagione il dominio della Red Bull non è più tale e per chi come Verstappen era abituato a non avere nessuno davanti a sé, non è una novità gradita. Il 26enne tre volte campione del mondo è sbottato contro Russell in un infuocato team radio, insultandolo senza mezzi termini.

L'infuocato team radio di Max Verstappen contro George Russell

Già nelle prove libere si era capito che gli ultimi aggiornamenti della Mercedes, confermati ieri da Toto Wolff dopo la pole ("stiamo andando nella giusta direzione"), avevano riproposto la vettura tedesca tra quelle più veloci, poi se n'è avuta la conferma in qualifica. Con un momento di tensione nel corso del Q2, quando Verstappen nel corso del suo giro veloce si è trovato sulla sua strada un lento Russell. "Fanculo, amico! Togliti di mezzo! Scommetto che lo ha fatto apposta", è sbottato Max alla radio col suo muretto.

Echi di storie tese vecchie tra i due: l'anno scorso a Baku c'era stato un animato confronto faccia a faccia, dopo la Sprint Race in cui la Red Bull e la Mercedes si erano toccate in un duello serratissimo. Un incidente che aveva costretto Verstappen a proseguire con un buco nella fiancata (sarebbe poi arrivato terzo al traguardo). Dopo la gara, nel parco chiuso, l'olandese aveva affrontato Russell a muso duro. "La prossima volta aspettati lo stesso, sai?", aveva concluso il campione del mondo, aggiungendo poi sottovoce: "Testa di cazzo". Diciamo che i due non si vogliono bene…

