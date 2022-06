Verstappen in pole nel GP Canada, ma il capolavoro è di Alonso: 2° davanti a Sainz A fine qualifiche, sul tracciato bagnato di Montreal, Max Verstappen si è guadagnato la pole position per il GP del Canada davanti ad uno straordinario Alonso e alla Ferrari di Sainz.

A cura di Alessio Pediglieri

Max Verstappen ha conquistato la pole per il GP del Canada: nelle qualifiche sul circuito di Montreal il pilota Red Bull è stato il migliore in tutte e tre le sessioni, in una dimostrazione di forza che nemmeno il tracciato bagnato ha messo in dubbio. Dietro al belga, però, c'è stata l'autentica sorpresa di giornata: è stato Fernando Alonso che con l'Alpine si è ritagliato una straordinaria seconda posizione in griglia. Terzo posto per la Ferrari di Sainz.

Sulla pista bagnata di Montreal le qualifiche hanno dettato la griglia di partenza sul tracciato canadese, dopo oltre un'ora di battaglia caratterizzata dalla pioggia che ha accompagnato scuderie e piloti lungo tutto il percorso. Non senza rischi e colpi di scena come quello che si è verificato proprio pochi minuti dal via della Q1 a Perez, che ha rischiato – proprio per l'asfalto reso viscido – di finire contro il muretto all'uscita dai box. Condizioni che restano difficili per tutti, con diversi piloti che hanno espresso il proprio disappunto per il tracciato bagnato e pericoloso, malgrado l'assetto da pioggia delle monoposto.

Alla fine non c'è alcun sussulto di rilievo per la Q1: Verstappen strappa il miglior tempo, con Alonso che riesce a sorprendere tutti piazzandosi al secondo posto parziale, mentre le due Ferrari di Sainz e Leclerc chiudono subito dietro. Perez, in costante difficoltà sul bagnato, ha chiuso 13°, deludendo come le Aston Martin, che hanno vanificato le ottime impressioni date durante le FP3. Nella Q2 ancora il pilota messicano è protagonista, finendo a muro facendo scattare la bandiera rossa e conclude anzitempo le qualifiche per un Gp che sarà tutto in salita.

Con la ripartenza delle Q2 e una pista che appare nettamente migliorata per la mancanza di pioggia, Verstappen continua a rimanere il protagonista assoluto sul circuito di Montreal rifilando un secondo a tutti. Bene anche Alonso, col secondo tempo, inseguito da Russel e Sainz, mentre fuori dai giochi, oltre a Perez, finiscono anche Bottas e Ricciardo mentre sorprende Mick Schiumacher che col sesto posto riesce ad accedere alle Q3. Dove il tracciato si asciuga ma non del tutto, con i piloti che provano le intermedie.

È ancora una volta Verstappen a dettare i tempi, registrando il migliore da subito, davanti alla Ferrari di Sainz che prova il tutto per tutto per impensierire il pilota Red Bull. Che però resta il migliore definendo i primi posti per la griglia di domani in gara, davanti ad uno straordinario Alonso e a Sainz che si è preso la terza posizione.