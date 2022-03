Verstappen ha vinto grazie ad Hamilton, il mondo alla rovescia: “Lo abbiamo osservato bene” Max Verstappen all’ultimo giro ha vinto il GP di Arabia Saudita beffando all’ultimo giro Leclerc. La Red Bull ha vinto con ‘l’aiuto’ di Lewis Hamilton.

A cura di Alessio Morra

In Formula 1 alleanze e rivalità sono molto fluide. Horner e Wolff hanno usato toni orrendi tra loro lo scorso anno, ma in Bahrain hanno iniziato a chiacchierare amabilmente, c'è chi dice per frenare la Ferrari. Entrambi sembra vogliano un leggero aumento del budget cap. Hamilton e Verstappen nel 2021 hanno dato vita a un duello senza esclusione di colpi, non si sono risparmiati minimante, come dimostrano anche gli incidenti di Silverstone e di Monza. Ma domenica scorsa Max è tornato a vincere e lo ha fatto anche grazie a Hamilton. Sembra incredibile se si ripensa ai fiumi di parole della passata stagione e alla loro rivalità, ma è così.

Verstappen nel finale è riuscito a superare Leclerc. Al netto di qualche piccola polemica c'è da sottolineare che nel finale il campione del mondo ha cambiato marcia, si è fatto sotto al monegasco e al termine di uno splendido duello ha avuto la meglio. Ci si è chiesti come mai proprio negli ultimi giri Verstappen sia andato all'attacco e non lo abbia fatto in precedenza. La risposta l'ha data Helmut Marko, il consigliere della Red Bull, che parlando con Auto, Motor und Sport, ha spiegato che è stato Hamilton, inconsapevolmente, a regalare alla Red Bull la strategia vincente.

L'inglese, con una Mercedes modesta, ha effettuato circa 40 giri con le stesse gomme, che non perdevano decimi con il passare del tempo e così quando si è capito che le gomme non avrebbero ceduto improvvisamente, la Red Bull, analizzando i dati di Hamilton, che ha chiuso solo decimo, ha dato a Max l'ok per spingere e attaccare Leclerc, che così si è dovuto accontentare del secondo posto: "Abbiamo osservato a inizio gara con molta attenzione l’usura delle gomme dure di Lewis Hamilton e così abbiamo detto a Max che poteva davvero spingere. Noi avevamo preparato la vettura per la gara e per questo perdevamo nel primo settore, ma siamo stati più veloci sul dritto. Quando hai un pilota come Max nell’abitacolo, sai che puoi contare su di lui".