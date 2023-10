Verstappen e Leclerc rivedono in TV la manovra di Hamilton in Messico: non riescono a crederci Lewis Hamilton con una manovra decisa è riuscito a guadagnare la seconda posizione del Gp Messico ai danni di Leclerc. Dopo la gara rivedendo quel sorpasso sia Verstappen che il pilota Ferrari sono rimasti enormemente sorpresi.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio del Messico è stato piuttosto divertente. Ci sono stati pochissimi dubbi sul nome del vincitore ma le emozioni non sono mancate dall'inizio alla fine. Perez è uscito subito dopo un contatto con Leclerc, le Ferrari hanno sognato un doppio podio, ma Hamilton alla fine è stato davanti (oltre all'invincibile Max). Magnussen è stato autore di un brutto incidente, fortunatamente senza conseguenze. Mentre Ricciardo è tornato il leone di un tempo. Sul podio sono finiti Verstappen, Hamilton e Leclerc, tutti insieme è quasi una rarità. I tre piloti più forti si sono ritrovati prima nel retro podio, i due più giovani rivedendo le immagini sono rimasti sbigottiti su una manovra di Hamilton.

Con la doppia sosta Verstappen ha messo un po' di pepe alla gara del Messico, che ha vinto per la terza volta in assoluto. L'olandese ha fatto gara a sé, mentre dietro di lui c'è stata bagarre. Nella zona centrale Tsunoda e Norris scatenati, mentre subito dietro Max c'è stato un Hamilton d'annata, che a suon di sorpassi si è issato al secondo posto, quello che gli era stato sottratto per la squalifica a Austin. Una gara intelligente quella del sette volte campione del mondo che a un certo punto si è trovato a duellare con Leclerc.

Charles non ha mollato tanto facilmente, ovvio, ma a un certo punto ha ‘dovuto' lasciar passare l'inglese che non aveva molto spazio. Ma quel poco se l'è preso, ma non gli bastava ed è andato anche leggermente fuori pista, sollevando polvere, per chiudere l'opera. La lotta per il secondo posto si è chiusa lì. Hamilton secondo, Leclerc terzo. I due sono buoni amici e si sono ritrovati con affetto sul podio.

Ma prima, nel retro podio dove i piloti si rinfrescano e guardano le immagini principali, tutti e tre hanno rivisto il sorpasso di Lewis a Charles. E le reazioni sia di Verstappen che di Leclerc sono state incredibili. Stupore puro. Sia da parte del pilota Ferrari, che quella manovra l'ha subita, che da parte del tre volte campione del mondo, che non aveva visto nullo. Letteralmente stupiti i due piloti classe 1997. Mentre Hamilton resta impassibile, forse perché sapeva bene cosa aveva fatto.

Le reazioni di Verstappen e Leclerc in breve tempo sono diventate virali. I due piloti sono rimasti stupiti da quella manovra e forse hanno capito, definitivamente, che pure se Hamilton di primavera ne ha 38 sulle spalle è ancora il vecchio leone di un tempo e può ancora essere molto competitivo, con una vettura di alto livello.