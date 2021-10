Verstappen cambia strategia e si mette sulla difensiva: “Hamilton favorito per il Mondiale” Max Verstappen dopo il Gp di Turchia è tornato leader del Mondiale, l’olandese ha sei punti di vantaggio su Hamilton a sei gare della fine del campionato di Formula 1 2021. Ma nonostante il sorpasso il pilota della Red Bull dice che la Mercedes è tornata la più forte. Verstappen forse bluffa considerato che in quattro degli ultimi sei circuiti la Red Bull sembra più forte della Mercedes.

A cura di Alessio Morra

Sei non è il numero perfetto, ma è il numero che sicuramente hanno in testa in questi giorni Max Verstappen e Lewis Hamilton. Perché sei sono i Gp ancora da disputare nel Mondiale 2021 e sei sono i punti di vantaggio dell'olandese, che dopo la gara della Turchia si è rimesso davanti. Quasi inutile dire che gli appassionati di Formula 1 si godranno un finale di stagione strepitoso, in cui per la prima volta dopo tanti anni il titolo se lo contendono due piloti di scuderie differenti, ma con tanti terzi incomodo che possono far pendere la bilancia da parte dell'uno o dell'altro. Le incognite non sono solo in pista, perché la pioggia e le strategie saranno altrettanto determinanti, tanto quanto l'affidabilità e le penalità. Verstappen è tornato davanti ed è favorito, ha ottenuto più vittorie (7 contro 5) e più pole di Hamilton, ma cerca di non mettere pressione al suo team e a sé stesso e dice che è la Mercedes la favorita.

La Mercedes è davanti alla Red Bull

Tre gare nel continente americano (Stati Uniti, Messico e Brasile), poi tre in Medio Oriente (Qatar, Arabia Saudita e Abu Dhabi), il testa a testa continuerà a lungo, si spera fino alla fine. Verstappen non si sente favorito e prova a mettere pressione al team Mercedes, che ritiene ancora il più forte: "Loro erano decisamente più veloci in Turchia, non li abbiamo raggiunti e sotto la pioggia avevano margine. Penso che potrebbero aver fatto un passo in più. Non sarà facile, ma finora abbiamo avuto una grande stagione. Come ho detto, non cambierà la mia vita essere il primo o secondo, darò sempre il massimo. Il meglio di me e spero sia abbastanza. In caso contrario, non dormirò di meno".

Insomma Hamilton è favorito secondo Verstappen che cede lo scettro a Lewis pure per il Gran Premio degli Stati Uniti, che negli ultimi anni è stato terreno di caccia delle Mercedes (solo Raikkonen ha interrotto la striscia vincente): "Importante sarà anche il degrado delle gomme, in alcuni circuiti potremmo essere migliori, ma negli Stati Uniti sono loro i favoriti". Il leader del Mondiale però non dice che delle sei gare rimaste quattro sembrano favorevoli alla Red Bull, che nell'altura del Messico e in Brasile ha vinto anche quando non ha lottato per il titolo.

Verstappen leader del Mondiale, Hamilton insegue

Verstappen ha 262,5 punti, Hamilton ne ha 256,5. Di gare ne mancano sei e quindi di punti da assegnare ce ne sono 156. Un'enormità, spazio per recuperare e per vedere altri sorpassi al vertice c'è, ma occhio a tante variabili e determinanti potranno essere anche Bottas e Sergio Perez, i due scudieri, che in questa seconda parte di stagione hanno deluso, ma che a Istanbul invece hanno brillato, il finlandese ha vinto, il messicano ha duellato con Hamilton e se l'è messo alle spalle.