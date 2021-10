Bottas vince il GP della Turchia sotto la pioggia: Verstappen 2° si riprende la testa del Mondiale Valtteri Bottas vince il GP della Turchia, 16° round del Mondiale di Formula 1 2021. Il finlandese della Mercedes precede sul traguardo le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez al termine di una gara condizionata dall’inaspettata pioggia corsa tutta con gomme intermedie. Non paga l’azzardo della Ferrari con Charles Leclerc che dopo esser stato anche leader della gara ha pagato l’aver ritardato a lungo il pit-stop, così come l’ex leader del Mondiale Lewis Hamilton che chiude in quinta posizione (dopo esser scattato dall’11a casella) e si vede così scavalcare in classifica piloti dall’olandese della Red Bull. Grande rimonta per l’altro alfiere del Cavallino Carlos Sainz che termina in ottava posizione dopo esser partito dal fondo della griglia di partenza.

A cura di Michele Mazzeo

