Verstappen avvistato col bolide disegnato da Newey: servono le cuffie per guidarlo, ma non è legale Mentre il Mondiale di Formula 1 2023 è in pausa per le vacanze estive il leader della classifica Max Verstappen è stato immortalato in un video mentre sfreccia per le strade francesi con l’esclusiva supercar Aston Martin Valkyrie disegnata da Adrian Newey: l’olandese per guidarla ha dovuto indossare delle cuffie violando le leggi del Paese transalpino e il video lo immortala mentre commette altre infrazioni che adesso rischia di vedersi contestare.

A cura di Michele Mazzeo

Con il Mondiale di Formula 1 2023 in pausa per le vacanze estive i piloti hanno messo da parte la pista per godersi qualche settimana di relax al mare o in montagna ma non hanno accantonato del tutto le quattro ruote. Se il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato infatti immortalato mentre disputava una gara di kart tra amici(con annesso piccolissimo incidente), il dominatore del campionato F1 Max Verstappen è invece finito sotto i riflettori per un video in cui è ripreso mentre guida sulle strade francesi con una Aston Martin Valkyrie stradale, un'esclusiva supercar da tre milioni di euro disegnata dal genio della Red Bull in Formula 1 Adrian Newey insieme al designer della casa britannica Marek Reichman e prodotta in soli 150 esemplari.

Una vettura progettata sul modello delle attuali monoposto F1 sia per quanto riguarda i materiali (come il telaio in fibra di carbonio), l'estrema ricercatezza aerodinamica (con i flussi d'aria che vengono convogliati in due grossi condotti sul fondo e fatti defluire poi dall'estrattore posteriore creando di fatto l'effetto suolo) che l'abitacolo (con i sedili montati direttamente al telaio e pilota e passeggero devono adottare la posizione che adottano i driver guidando le macchine da Formula 1). E, grazie al motore endotermico V12 Cosworth accoppiato ad un motore elettrico che funge da sistema di recupero dell'energia cinetica (il cosiddetto KERS), ricorda una vettura F1 anche per quel che riguarda le prestazioni con una potenza complessiva di 1160 CV e un'accelerazione da 0 a 320 km/h in soli dieci secondi (la velocità massima è invece di 354 km/h).

Il video di Max Verstappen che guidava l'Aston Martin Valkyrie sull'autostrada A8 all'altezza dell'uscita di Nizza pubblicato sui social network dal suo amico e personal trainer Mark Cox è diventato immediatamente virale. Da un lato infatti in parecchi hanno esaltato la tranquillità con cui l'olandese sfrecciava sulle strade francesi quasi stesse guidando a casa propria con il simulatore, dall'altro però in molti hanno sottolineato come con il suo comportamento alla guida abbia infranto diverse regole del codice della strada francese. E per questo adesso rischia di venire severamente punito dalla gendarmeria transalpina.

Nel video infatti si vede il due volte campione del mondo F1 percorrere una galleria a oltre 120 km/h (nel momento in cui l'obiettivo si ferma sul contachilometri si vede chiaramente che la velocità in quel momento è di 122 km/h) mentre la legge francese stabilisce che la velocità massima in galleria è di 90 km/h. Ma non è questa l'unica infrazione commessa da Verstappen a bordo della sua esclusiva supercar immortalata dal video che ha fatto il giro del mondo. Ad un certo punto infatti, mentre sta effettuando un sorpasso, stacca la mano destra dal volante per maneggiare il computer di bordo violando le norme francesi. E, infine, non è passato inosservato il fatto che, a causa del potentissimo rumore proveniente dal motore dell'Aston Martin Valkyrie, guidava il bolide in strada indossando delle cuffie che gli coprivano entrambe le orecchie, cosa anche questa illegale dato che dal 2015 la legge francese stabilisce che il conducente non può indossare caschi o copricapi che azzerino le capacità uditive.

Nonostante non sia stato beccato in flagrante, proprio a causa del video divenuto virale, Max Verstappen rischia ora di vedersi comunque combinare una pesante multa per la sua condotta al volante della Valkyrie. La Gendarmeria Nazionale francese ha infatti un'unità specializzata che si occupa di esaminare i video pubblicati sui social network per rilevare e sanzionare eventuali violazioni al Codice della Strada. Se il video dunque dovesse finire sotto gli occhi delle autorità transalpine, l'attuale leader del Mondiale di Formula 1 potrebbe vedersi comminata una multa fino a 750 euro.