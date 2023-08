Leclerc in vacanza fa lo show sui kart, ma in un doppiaggio tampona una donna: “Dopo si è scusato” Charles Leclerc, in vacanza in Sardegna, ha deciso di partecipare a una gara di kart. Il pilota Ferrari partito ultimo era già primo dopo poche curve, ha regalato spettacolo, ma ha anche tamponata una partecipante, con la quale si è poi scusata.

A cura di Alessio Morra

La passione per i motori i piloti ce l'hanno sempre. Charles Leclerc, pilota della Ferrari, sta trascorrendo le sue vacanze estive tra la Sardegna e la Corsica e nonostante sia stia rilassando non è riuscito a non essere lontano dal volante. Il monegasco infatti qualche sera fa si è messo alla guida di un kart, per una gara, con perfetti sconosciuti, che nell'arco di un giro sono stati tutti superati e che con stupore poi hanno scoperto di essere stati per una sera rivali di un vero pilota di Formula 1.

Il podio ottenuto a Spa, prima della pausa estiva, ha dato un po' di vigore a Leclerc, che con il sorriso ha iniziato le sue vacanze e nel mezzo di queste tre settimane di relax, vissute anche con la nuova fidanzata Alexandra Saint Mleux, Charles è tornato a indossare il casco, lo ha fatto sul kartodromo Pista dei Campioni di Arzachena, nota località della Sardegna. Leclerc, che non era sotto mentite spoglie ma che inizialmente non ha fatto nulla per farsi riconoscere, ha dato spettacolo.

Leclerc ha gareggiato in una sessione serale con altri sette partecipanti, incluso il fratello Arthur, che guidava in Formula 2. Charles ha indossato il casco e si è rimesso al volante, partendo ultimo. Ma naturalmente ha vinto. E soprattutto dopo nemmeno un giro aveva superato tutti, l'ultimo da superare lo ha sverniciato dopo quattro curve. Poi si è messo a spingere e non lo ha visto più nessuno, ovviamente secondo il fratello Arthur.

Tempi naturalmente strepitosi che nessuno poteva eguagliare. Gli altri partecipanti, i non professionisti, che hanno voluto togliersi lo sfizio di guidare il kart per una sera non sapevano che quel fenomeno fosse un pilota della Ferrari, e naturalmente dopo averlo scoperto tutti sono corsi da lui per una foto, un autografo o una battuta. In fondo quando ricapiterà? Forse mai più.

Leclerc, che è un ragazzo d'oro, ha salutato tutti gli altri partecipanti e si è pure scusato una avversaria, che aveva tamponato nel finale mentre la stava doppiando. Proprio lei, sui social, ha svelato ciò: "Mi ha tamponato mentre mi doppiava, ma poi mi ha chiesto scusa". Sereno e rilassato si prepara per il Gp d'Olanda in programma nell'ultimo fine settimana di agosto, quando le vacanze saranno finite.