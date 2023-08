Vasseur fa grandi promesse: “La Ferrari guadagnerà quasi un secondo al giro” Il team principal Frederic Vasseur ha dichiarato che la Ferrari migliorerà in modo consistente, guadagnerà decimi già per il Gp di Monza, ma da qui al 2024 potrà andare più veloce di quasi un secondo al giro.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Il terzo posto ottenuto da Leclerc a Spa era il massimo possibile ed è stata una boccata d'aria fresca anche perché con il Gp del Belgio si è andati dritti alla lunga pausa estiva che si chiuderà con il Gp d'Olanda a cui farà seguito Monza, dove la Rossa sogna in grande e spera di essere nuovamente protagonista. Vincere è impossibile con queste Red Bull, ma provare a competere è un obbligo. Mentre è alla ricerca di nuovi tecnici, il team principal Frederic Vasseur ha dichiarato che in un periodo medio e lungo e la Ferrari riuscirà a guadagnare circa otto decimi, che sarebbero tantissimi. Anche se c'è da pensare che anche le altre scuderie in questo stesso lasso di tempo faranno miglioramenti.

Dispiace dirlo, pensarlo e scriverlo. Ma il dominio Red Bull sembra destinato a non finire con questa stagione. Max Verstappen ha concretamente la possibilità di chiudere un ciclo clamoroso tra due anni. Mercedes, Aston Martin, McLaren e Ferrari proveranno a impedirgli di maramaldeggiare.

La Mercedes qualche lieve miglioramento lo ha fatto, ma è sempre lontanissima, così come le altre due scuderie inglesi. La Ferrari a Spa ha dato segni, ma in Ungheria, pochi giorni prima no. Una vettura strana, umorale, che non si adatta a ogni tipo di pista.

Per il futuro l'obiettivo è chiaro: bisogna migliorare, non si può ancora fallire. Il team principal Frederic Vasseur ha parlato chiaro e in un'intervista rilasciata al settimanale Autosprint ha dichiarato che nei piani la vettura, che guideranno Leclerc e Sainz anche nel 2024, è destinata a migliorare e non di poco.

L'obiettivo è quello di guadagnare ben otto decimi sul giro. Fosse così sarebbe straordinario, anche se, va ricordato, che nessuno sta con le mani in mano e nel lasso di tempo in cui dovrebbero esserci questi progressi la Ferrari non sarebbe l'unica ad abbassare le proprie prestazioni: "Abbiamo un piano di sviluppi che ci dice che la nostra macchina sarà due decimi più veloce a settembre, altri due a ottobre, altri quattro nel 2024. Noi abbiamo il nostro piano di lavoro e non possiamo perder tempo sincronizzarci con quello degli altri, che tra l’altro non conosciamo".