Horner smonta la Ferrari: hanno strappato un ingegnere alla Red Bull ma non è chi pensano loro Il team principal della Red Bull ha bocciato in toto la campagna acquisti della Ferrari, che sta cercando di cambiare dal punto di vista dell’organico. Horner è stato durissimo: “Parlano, parlano, ma hanno preso solo tecnici di secondo piano”.

A cura di Alessio Morra

Ferrari e Red Bull stanno vivendo una stagione diametralmente all'opposto. È vero che nessuno ha vinto oltre la Red Bull, ma dalla Rossa ci si aspettava qualcosa di più. Il bilancio parla di tre podi, un quinto posto piloti con Leclerc e un quarto nel costruttori. Pochino. Frederic Vasseur, che ha sostituito Binotto, sta cercando di riorganizzare la squadra. Il processo è molto lento, ma si sa che la Formula 1 è così. Il team principal sta ingaggiando tecnici provenienti da altre scuderie, ma Chris Horner, corrispettivo della Red Bull, in un'intervista è stato durissimo e ha espresso un giudizio tranchant nei confronti dei nuovi arrivi di Maranello.

Vasseur ha preso il posto di Binotto, che con il suo team aveva già disegnato la vettura 2023. Di correzioni, in questi mesi, naturalmente se ne potevano effettuare – Mercedes e McLaren sono progredite – ma certo non era possibile effettuare delle rivoluzioni, e in fondo la Red Bull è irraggiungibile. Quello che è certo è che si lavora per il futuro. Anche il 2024 potrebbe essere un anno senza titoli per Maranello, ma da quelli successivi, sempre con Leclerc, si cercherà di sognare in grande. Vasseur ha capito dove agire, ha capito chi prendere per aumentare la qualità all'interno del suo gruppo di lavoro. Sono state assunte 90 persone, la metà si occuperanno di Formula 1. Ma arriveranno tecnici di livello, si fa da tempo il nome di Loic Serra della Mercedes e di un uomo Red Bull, al momento ancora ignoto.

Di questo argomento il ‘boss' della Ferrari ne ha parlato spesso e ogni volta che è stato interpellato ha dichiarato: "Arriveranno molti altri tecnici", lasciando intendere che nel mirino c'erano dei fuoriclasse, anche se non certo Newey, l'uomo più vincente nella storia della Formula 1.

Parlando della Ferrari e dei nuovi tecnici, ha espresso il suo parere, in un'intervista ad automoto.it, Chris Horner, team principal Red Bull che continua a mietere successi. L'inglese non ha usato mezzi termini e ha bocciato la campagna acquisti Ferrari: "Loro parlano parlano, fanno tanto bla bla perché la colpa è di voi giornalisti che se non avete da scrivere non vivete, da noi hanno preso solo uno di secondo piano, non certo un leader, ma lo spacciano per un top".

Da tempo si parla di innesti Red Bull per la Ferrari, in realtà tutti smentiti. Si era parlato di Enrico Balbo nel mese di maggio, ma poi soprattutto di Pierre Waché, ingegnere francese, di fatto il vice di Newey. E con Waché si parlava di ben cinque tecnici Red Bull. Ma Horner smentì tutto. Con le sue parole, però, lascia intendere con un passaggio di casacca ci sarà.

Horner precisa le sue parole e fa capire che il suo non è un attacco personale a Vasseur, che conosce da tempo: "Guardate Fred, è completamente da solo al comando del team". Parole dure che lasciano intendere che il francese non ha il supporto della proprietà che non lo spalleggia, come era invece con Todt e il suo staff ai tempi di Montezemolo.