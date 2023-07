Vasseur rivoluziona la Ferrari per il 2024: annunciate 90 assunzioni, ma solo metà sono esperti F1 Il team principal Frederic Vasseur ha svelato il suo piano riguardo alla rivoluzione della scuderia Ferrari nel corso di questo Mondiale di Formula 1 2023 e in vista della prossima stagione: il francese ha annunciato 90 nuove assunzioni ma non tutti i nuovi assunti avranno esperienza pregressa in F1.

A cura di Michele Mazzeo

Il nuovo team principal Frederic Vasseur prosegue la sua rivoluzione all'interno della scuderia Ferrari e annuncia un massiccio ingresso di nuovi tecnici in vista del prossimo Mondiale di Formula 1 2024 ma non tutti arriveranno da altri team o avranno un'esperienza pregressa nel Circus.

A fine anno dunque ci sarà un grande turnover a Maranello, ma nel corso di questo campionato il francese continuerà il suo restyling dell'organigramma della Gestione Sportiva del Cavallino. Dopo l'addio di Laurent Mekies (che a Silverstone è stato per l'ultima volta al muretto Ferrari prima di cominciare il periodo di "gardening leave" necessario prima di andare a ricoprire il ruolo di team principal in AlphaTauri) il manager transalpino infatti ha già effettuato i cambiamenti nella catena di comando della scuderia e a stretto giro di posta li ufficializzerà: Enrico Cardile nel ruolo di direttore tecnico responsabile della monoposto, Enrico Gualtieri nel ruolo di capo dei motoristi, Diego Tondi come capo degli aerodinamici e responsabile degli sviluppi e Diego Ioverno (che già nel GP della Gran Bretagna si è seduto al muretto Ferrari) che sostituirà di fatto Mekies nel ruolo di Racing Director e Direttore Sportivo.

Il processo di rivoluzione del gruppo di lavoro dunque è sempre in corso, come ha spiegato lo stesso Vasseur: "Su questo fronte non si è mai completamente a posto, nel momento in cui lo pensi, credo che rischi di essere all’inizio della fine. Magari potenzi il dipartimento aerodinamico, e poi nascono delle esigenze nel reparto motori. Non fai in tempo a metterti a posto che possono essere necessari altri rinforzi in galleria del vento perché lo scenario è cambiato. È una rincorsa continua" ha infatti annunciato l'attuale team principal della Ferrari in un'intervista rilasciata a Motorsport.com alla vigilia del GP d'Ungheria.

I cambiamenti più radicali però arriveranno a fine stagione quando circa il 6% delle 1000 persone che attualmente lavorano per la Gestione Sportiva del Cavallino lasceranno Maranello dove però arriveranno 90 nuovi assunti in quello che, secondo lo stesso Frederic Vasseur, è un turnover fisiologico: "Il numero di persone che riteniamo necessarie per rinforzarci è tra quaranta e quarantacinque, ma in un’azienda di 1.000 dipendenti c’è un turnover naturale che è circa del 6% l’anno: parliamo di pensionamenti, di personale che vuole cambiare settore e tanti altri motivi. Quindi, per restare con un numero di addetti stabile, ogni anno dobbiamo prevedere circa 90 assunzioni" ha infatti rivelato il manager transalpino.

Ovviamente ci si attende che queste nuove assunzioni portino competenze che possano alzare il livello della scuderia di Maranello ed è per questo che Vasseur sta lavorando per scippare ingegneri e meccanici dalla comprovata esperienza in Formula 1 soprattutto da team come Red Bull e Mercedes che hanno creato le migliori vetture nell'era del motore ibrido e fatto incetta di titoli iridati. Ma non tutti i 90 nuovi tecnici che arriveranno in Ferrari a fine anno avranno questo tipo di curriculum: "La metà (di queste nuove assunzioni, ndr) è rappresentata da persone con esperienza e l'altra metà è invece al primo impiego o comunque senza grandi precedenti lavorativi" ha difatti chiosato a riguardo il team principal Frederic Vasseur svelando i suoi piani per rafforzare la Gestione Sportiva della casa del Cavallino Rampante in vista della prossima stagione.