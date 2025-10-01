MotoGP
Valentino Rossi mette a posto Marc Marquez senza nemmeno nominarlo dopo il suo trionfo in MotoGP

Valentino Rossi risponde a una semplice domanda sui suoi rivali storici in MotoGP. La risposta del Dottore che mette a posto Marc Marquez senza nemmeno nominarlo.
A cura di Fabrizio Rinelli
Marc Marquez ha vinto in Giappone il suo nono titolo mondiale eguagliando Valentino Rossi che però non lo annovera tra i suoi grandi rivali in carriera. È ciò che ha detto lo stesso Dottore alla presentazione della nuova livrea che il suo team, VR46, utilizzerà al Gran Premio di MotoGP in Indonesia a Mandalika. Nel corso dell'evento è stato chiesto al pilota pesarese chi sono stati i suoi più grandi rivali nel corso della sua carriera. Curiosamente, l'ex pilota ha dimenticato di menzionare proprio Marc Marquez che solo pochi giorni fa ha centrato questo titolo.

Lo spagnolo, che dal suo arrivo in MotoGP è diventato sicuramente uno scomodo avversario per Rossi, ha pian piano scalato velocemente le vette arrivando sul tetto del mondo. Rossi, che si è ritirato nel 2021, di fatto non è riuscito più ad andare oltre il nono titolo sfiorando il decimo. "Ho avuto molti grandi rivali nella mia carriera, e credo che siano stati Stoner, Lorenzo, Biaggi e Pedrosa", ha detto Valentino a tal proposito sorprendendo anche tutti i presenti.

La rivalità con Marc Marquez in pista è diventata battaglia totale durante le gare e anche fuori con il celebre Mondiale 2015 che ha dato il via alla rivalità tra i due. Senza dimenticare Argentina 2018. Stagioni infuocate fatte di botta e risposta sia in moto che durante le varie conferenze che hanno portato alla rottura totale tra i due. I due non si salutano nemmeno più e forse anche per questo Valentino non ha ritenuto necessario considerarlo come suo storico rivale: "È difficile dire chi è stato il più grande".

Quanti mondiali hanno vinto Valentino Rossi e Marc Marquez e perché il numero può cambiare per la MotoGP
Ma spiega: "Forse Lorenzo, perché siamo stati nella stessa squadra e compagni di squadra per molto tempo. Quindi non era solo una rivalità, era come una storia d'amore". Questo è solo l'ultimo affronto di Valentino a Marquez che allo stesso tempo evita nuovamente di parlare male del Dottore quando gli viene fatta una specifica domanda o gli viene ricordato quel periodo. I due sembrano evitare ormai qualsiasi tipo di dichiarazione sull'altro proprio per cercare di dare un taglio a questa storia che sicuramente rimarrà negli archivi della MotoGP.

