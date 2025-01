video suggerito

Una Ferrari F40 da 3 milioni di euro distrutta dal tecnico dell’assistenza: l’incidente è surreale Un incidente surreale quello che ha visto protagonista una preziosa Ferrari F40 ridotta ora ad un rottame: alla guida c’era un tecnico dell’assistenza. Il video mostra l’assurda dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari F40 è senza dubbio una delle vetture del Cavallino Rampante più amate tanto che Lewis Hamilton l'ha scelta per la prima foto ufficiale da nuovo pilota F1 della scuderia di Maranello. Un vero e proprio gioiello che sul mercato dell'usato ha ormai raggiunto prezzi a sei zeri. Per questo ogni qualvolta che un esemplare di questo modello è protagonista di un incidente la notizia non passa inosservata (come nel caso di quello in cui è stata coinvolta la F40 del pilota di Formula 1 Lando Norris). Già questo dunque basterebbe a far risultare rilevante quanto è avvenuto nei giorni scorsi in Gran Bretagna.

Ma l'incidente andato in scena sull'autostrada A5 (che attraversa il Galles e l'Inghilterra meridionale) all'altezza della cittadina di Markyate (50km a nord di Londra) che ha coinvolto una Ferrari F40 dal valore stimato di circa 3 milioni di euro ha anche un'altra particolarità: al volante della supercar della casa di Maranello infatti non c'era il suo proprietario, né tantomeno qualcuno a cui quest'ultimo l'aveva prestata, bensì un tecnico dell'assistenza che la stava testando su strada (non si sa se per valutare eventuali problemi o per testarla dopo le riparazioni in officina).

Dopo che la polizia locale ha diramato la notizia ("Secondo quanto riferito, una Ferrari rossa si è scontrata con un lampione. L'autista, che non è in gravi condizioni, è stato portato in ospedale per le cure e il veicolo è stato recuperato" recita la nota del distretto di cui fanno parte gli agenti intervenuti sulla scena subito dopo l'incidente) sui social network hanno iniziato a circolare le immagini della F40 gravemente danneggiata, sdraiata su un lato e senza più il cofano anteriore.

Da lì sono partite le prime speculazioni riguardo alla dinamica dell'incidente con il mistero che è stato poi sciolto nel momento in cui è spuntato il video girato dal passeggero presente sulla vettura che in quel momento seguiva la Ferrari F40 che ha ripreso tutta la scena. Il tecnico dell'assistenza procedeva a velocità ridotta quando improvvisamente ha perso il controllo dell'auto che, probabilmente per una mancanza di aderenza sull'asfalto bagnato, ha sbandato andando a finire (nonostante l'evidente tentativo di frenare da parte del conducente) sul ciglio della corsia opposta per poi ribaltarsi e andare a sbattere contro un palo della luce e rimanere quindi divelta su un lato.

Dopo esser stato soccorso e portato in ospedale per le prime cure l'uomo che era al volante della preziosa vettura del Cavallino Rampante è stato dimesso in quanto stava bene e non aveva riportato alcuna grave conseguenza dall'impatto. Molto peggio è andata invece alla Ferrari F40 ridotta quasi ad un rottame.