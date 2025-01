La preziosa Ferrari F40 di Lando Norris danneggiata in uno strano incidente a Monte Carlo: il video La Ferrari F40 di Lando Norris è finita per schiantarsi contro il Guard Rail, riportando gravi danni. Spunta il video dello schianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gli appassionati di motori vedere la Ferrari F40 di Lando Norris pesantemente danneggiata è stata un colpo al cuore. Cosa è successo al bolide di proprietà del pilota della McLaren? Un video circolato in rete ha mostrato quanto accaduto, con il britannico che non ha nessuna responsabilità, infatti non era lui alla guida.

Cosa è successo alla Ferrari F40 di Lando Norris

Nei giorni scorsi è stata avvistata per le strade del Principato di Monaco, la Ferrari F40 con dei segni di un incidente nella parte posteriore sinistra. Ammaccature notevoli e pezzi di carrozzeria saltati, a dimostrazione di un incidente avvenuto. La conferma è arrivata attraverso un video registrato dall'interno di un'auto che seguiva proprio su strada la rossa.

L'incidente della Ferrari F40

Nelle immagini si può notare come la Ferrari in uscita da una curva e su un tratto di rettilineo, si giri su se stessa, con un classico testa-coda, finendo per sbattere con la parte posteriore contro il guard rail. Difficile spiegare i motivi dell’accaduto, che potrebbero essere legati alla presenza magari di un po’ di olio su strada, o a problemi agli pneumatici. Fatto sta che si può notare benissimo come la parte più rovinata sia proprio quella dietro alla ruota posteriore sinistra.

Chi guidava la Ferrari di Lando Norris, non il pilota

A quanto pare non c'era Norris a guidare la vettura, situazione tra l'altro anche comprensibile visto la dinamica del curioso incidente avvenuto anche a velocità tutt'altro che sostenuta. Il pilota al momento del sinistro pare si trovasse non a Monte Carlo ma a Dubai. Nessuna indiscrezione sull'autista protagonista dello schianto.

Sicuramente è stato un colpo durissimo per il pilota di Formula 1, secondo classificato nell’ultimo mondiale. Lui è molto legato a quella macchina vintage che utilizza spesso e volentieri. La F40 è un’auto sportiva realizzata a cavallo tra la fine degli anni ’80 e ’90, prodotta solo in circa 1300 esemplari. Un bolide iconico, che all’epoca era quella più veloce mai costruita. Ancora oggi il suo stile unico la rende inconfondibile.