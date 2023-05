Tutti hanno visto il fondo della Red Bull a Monaco, ma è stato inutile: non può essere copiato Il fondo della Red Bull è stato svelato a Monaco dopo che la vettura di Perez è stata sollevata da una gru. Secondo Helmut Marko e Chris Horner, però, solo da quelle immagini non si può provare a capire il funzionamento della vettura che sta dominando il Mondiale di Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Anche il Gp di Monaco è stato vinto dalla Red Bull, che ha mostrato sulle strade del Principato tutta la sua superiorità. Una vittoria che non è mai stata messa in dubbio, pure sotto la pioggia Verstappen ha mostrato la sua forza, e così ha colto il secondo successo di sempre a Monte Carlo. Ma durante il weekend monegasco è accaduto qualcosa di particolare che ha messo in ambasce la scuderia campione del mondo. Perché come la Mercedes anche la Red Bull ha dovuto fare i conti con delle foto che hanno messo in grande imbarazzo il team.

Nell'ultima sessione di prove libere, al sabato, la Mercedes di Hamilton è stata portata fuori dal circuito con una gru e salendo tra i palazzi del Principato si è visto il fondo della vettura. Toto Wolff si è infuriato: "Chiunque stava operando sulla gru probabilmente ha lavorato per il Cirque du Soleil. Onestamente non capisco perché sia stata fatta quella manovra, la macchina era in pista: avrebbero potuto caricarla sul camion, perché così facendo hanno fatto vedere il fondo della macchina a tutto il mondo. Diciamo che non è stato ottimale per noi, per non dire altro".

Stessa sorte è capitata poi alla Red Bull quando, in avvio della Q1, Sergio Perez è andato malamente a sbattere. La sua Red Bull è stata tirata fuori dal tracciato sempre con la gru e anche in quel caso i fotografi hanno immortalato il fondo della vettura, così facendo hanno dato un vantaggio, più o meno netto, a tutti gli avversari che hanno potuto sbirciare. Un po' di allarme c'è stato. Ora le altre scuderie sanno esattamente come è fatto il fondo di Mercedes e Red Bull, soprattutto il loro essendo quasi imbattibili.

Ma a casa dei campioni del mondo c'è grande serenità. Perché si pensa che nonostante quelle foto sarà impossibile copiare il fondo di cui dispongono Verstappen e Perez. A Motorsport.com Helmut Marko ha parlato di questa situazione gettando acqua sul fuoco: "Ovviamente non ci piace. Il fondo è molto importante, ma se non hai tutte le altre parti e gli altri concetti sottostanti non è così facile".

Il consulente del team ha anche aggiunto che senza sapere come funziona l'ala anteriore e come funziona il diffusore è praticamente inutile: "Non è solo il fondo a fare la differenza, tutto deve lavorare assieme dall'ala anteriore al retrotreno. Tutto è molto complesso".

Più pragmatico invece il team principal della Red Bull: "Le foto del fondo vengono scattate dentro e attorno al paddock. Arrivano con i furgoni, osservano e fotografano. Ogni squadra impiega dei fotografi spia per scattare delle foto e lo fanno durante tutto il campionato. Questa è una pratica comune. Ma comunque non avrei pensato che sarebbe stata scattata una foto del fondo così. Penso per la prima volta una vettura sia stata sospesa in area da una gru".