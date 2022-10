Tra Bagnaia e Quartararo una scheggia impazzita per il Mondiale MotoGP: “Correrò più rischi che mai” Alla vigilia del GP d’Australia della MotoGP 2022, terzultimo round stagionale, Aleix Espargaro manda un avvertimento ai due principali contendenti al titolo iridato Quartararo e Bagnaia.

A cura di Michele Mazzeo

Nel weekend di Philipp Island comincia il mini-Mondiale di tre gare che assegnerà il titolo iridato della MotoGP 2022. La classe regina del Motomondiale arriva infatti al GP d'Australia, terzultimo round stagionale, con i due principali contendenti alla corona, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, distanziati in classifica di soli due punti.

Nei tre appuntamenti che decreteranno il nuovo campione del mondo della top-class dunque sono tante le variabili che potrebbero far pendere dall'una o dall'altra parte l'ago della bilancia. Oltre al supporto del nutrito gruppo di piloti Ducati che potrebbe avere l'italiano (confermato anche da Zarco dopo l'ultima corsa di Buriram) e alla maggiore abitudine ad affrontare queste situazioni che potrebbe invece aiutare il francese della Yamaha crollato inspiegabilmente sotto la pioggia nello scorso GP in Thailandia, un altro dei fattori che potrebbe risultare decisivo ai fini dell'assegnazione del titolo è il terzo incomodo (terzo in classifica a 20 lunghezze dalla testa), Aleix Espargaro, che per sua stessa ammissione si presenta a Philipp Island come una vera e propria scheggia impazzita.

Se Quartararo e Bagnaia infatti potranno fare anche dei calcoli in pista tarandosi sul diretto avversario e ragionando su tre gare (non a caso il centauro transalpino ha specificato che secondo lui a vincere il titolo sarà "colui che avrà la media migliore nelle prossime tre gare" e "non chi vincerà più gare"), lo spagnolo dell'Aprilia sarà costretto ad attaccare fin dalla gara australiana se vuole mantenere ancora intatta la possibilità di giocarsi il Mondiale. Inevitabilmente sarà chiamato a prendersi più rischi rispetto a quanto abbia fatto finora e difficilmente sarà lui a tirarsi indietro nel caso di serrato duello in pista con uno dei due piloti che lo precedono nella classifica iridata.

E Aleix Espargaro sembra essere assolutamente conscio di non avere più nulla da perdere: "Non è facile attaccare senza commettere errori, ma è tempo di ottenere risultati e di attaccare. Dobbiamo recuperare i punti – ha infatti detto l'alfiere della casa di Noale alla vigilia del GP d'Australia –. Venti punti non sono tanti, ma so che non sarà facile recuperarli in tre gare, questo è certo. Però farò del mio meglio. Ora per me, non si tratta più di essere coerente ma solo di attaccare e provare a correre più rischi come mai fatto prima in questa stagione. E lo farò già da questo fine settimana" ha infine chiosato l'esperto centauro catalano in quella che sembra più un avvertimento rivolto a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.