Toto Wolff racconta la cena con Allegri a Montecarlo: “Mi ha detto che era ancora incredulo” Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha rivelato che nella settimana del GP di Monaco della Formula 1 2022 ha cenato a Montecarlo con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri svelando anche il contenuto della loro conversazione che ha riguardato Lewis Hamilton e la delusione per quanto accaduto all’ultimo giro nel GP di Abu Dhabi dello scorso Mondiale.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes esce ancora una volta delusa dal GP di Monaco della Formula 1 2022 con George Russell che ha terminato la gara in quinta posizione e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton addirittura ottavo preceduto alla bandiera a scacchi anche dalla McLaren di Lando Norris e dall'Alpine di Fernando Alonso. A Montecarlo dunque il team di Brackley sembra aver fatto un passo indietro rispetto ai miglioramenti lasciati intravedere a Barcellona nel precedente gran premio. La W-13 tra le strette vie del Principato è tornata nuovamente ad essere inguidabile come nelle prime uscite stagionali e il bouncing (il saltellamento dovuto al contatto del fondo con l'asfalto) è tornato ad essere un problema per i due driver.

Il GP di Monaco ha però confermato anche il miglior rendimento di Russell rispetto al plurititolato compagno di squadra che ha terminato la gara alle sue spalle per la sesta volta consecutiva (su sette GP disputati fin qui in stagione). Inevitabilmente, alla luce di ciò, al di là dei problemi della Mercedes, viene da chiedersi com'è possibile che il 37enne di Stevenage che solo pochi mesi fa è stato ad un solo giro dal vincere l'ottavo titolo iridato della carriera che gli avrebbe permesso di staccare Michael Schumacher e diventare il pilota più titolato di sempre nella storia della Formula 1, oggi perda sistematicamente il confronto con il giovane compagno di squadro appena arrivato nella scuderia tedesca?

A dare una risposta a questa domanda è stato il team principal della Mercedes Toto Wolff secondo il quale ad influire sul rendimento attuale di Lewis Hamilton sarebbe proprio il rocambolesco finale del GP di Abu Dhabi 2021 che, in seguito ad una controversa decisione dell'allora direttore di gara FIA Michael Masi, lo ha visto perdere il Mondiale in favore di Max Verstappen all'ultimo giro dell'ultima gara di un lungo e logorante campionato. Secondo Wolff infatti "quell'esperienza che non supererà mai probabilmente ha contribuito ai travagli di inizio stagione di Hamilton".

E anche l'intero team sembra ancora risentire di ciò che è avvenuto a Yas Marina lo scorso dicembre 2021. A testimonianza del fatto che quanto successo ad Abu Dhabi sia incredibile Toto Wolff ha poi rivelato i dialoghi avuti a riguardo con un altro uomo di sport abituato a gestire i campioni come l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Durante la settimana del GP di Monaco infatti anche il tecnico bianconero, grande appassionato di Formula 1, attualmente in vacanza dopo aver concluso il campionato di Serie A in quarta posizione e aver raggiunto la qualificazione alla Champions League, si trovava nel Principato e ha cenato in un ristorante di Montecarlo proprio con il team principal della Mercedes e altri uomini della scuderia tedesca. E ovviamente la conversazione si è orientata subito sul clamoroso finale dello scorso Mondiale F1: "A Montecarlo ho cenato con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e ha iniziato la conversazione dicendo ‘Nessuno di noi riesce a credere a quello che ti è successo ad Abu Dhabi!' E noi dicevamo: ‘Neanche noi ci riusciamo' – ha difatti rivelato Toto Wolff in un'intervista rilasciata al Telegraph –. È ancora così surreale. E questo rimarrà per sempre con Lewis. Perché in effetti ha vinto un ottavo mondiale".

Dunque, secondo quanto affermato dal team principal della Mercedes, anche un esperto uomo di sport come Massimiliano Allegri (che da allenatore della Juventus ha perso ben due Champions League all'atto finale), riconosce l'unicità della sconfitta patita da Lewis Hamilton a Yas Marina e le inevitabili ripercussioni che questa può avere sulla testa degli uomini del team e dello stesso pilota, anche se sei un sette volte campione del mondo di Formula 1.