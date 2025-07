Toto Wolff: “Horner mi mancherà, ma devo stare attento. Perché se va alla FIA sarò nei guai”

Si sono odiati profondamente. Non si sono mai fatti scrupoli nel dirsi cose cattivissime Toto Wolff e Christian Horner, che con Mercedes e Red Bull hanno dominato la Formula 1 per quindici anni. Ora Horner non c'è più, perché la Red Bull lo ha messo alla porta. Nel circus è rimasto Toto che non ha negato dissidi e qualità dell'inglese, e soprattutto ha scherzato sul futuro di Horner, che prima o dopo ritornerà nel suo mondo, e se lo farà dalla porta principale per Wolff la vita semplice non sarà.

Wolff: "Mi mancherà, i suoi risultati parlano da soli"

Dire che si sono odiati Wolff e Horner è riduttivo. Oggi il team principal Mercedes ha parlato a Sky UK del suo vecchio ‘nemico', che in quanto tale ora gli manca un po', e ciò non deve stupire: "Horner? Posso dire che mi mancherà, era uno dei protagonisti di questo ambiente. Era una persona controversa, polarizzante e senza peli sulla lingua e questo era positivo dal punto di vista dell’intrattenimento e da questo punto di vista posso ribadire che ci mancherà". Poi gli ha reso l'onore delle armi: "I suoi risultati poi parlano da soli".

Toto Wolff ha chiuso il discorso scherzando e lo ha fatto in modo curioso: "Non credo sia andato via per sempre dal paddock e dalla Formula 1. Potrebbe ricomparire in qualche altro ruolo. Ma devo stare attento, potrebbe entrare a far parte della FIA. In quel caso starei davvero nella m….".

Verstappen tra Mercedes e Red Bull

Ultimo oggetto del contendere tra Wolff e Horner è stato Max Verstappen, oggetto dei desideri della Mercedes che sembrava averlo convinto l'olandese già per il 2026. Ma dopo la cacciata di Horner la presenza di SuperMax alla Red Bull anche per la prossima stagione pare quasi scontata.