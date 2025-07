Toprak arrestato dalla polizia e chiuso in gabbia dopo la vittoria a Donington: ma è una pagliacciata

Toprak Razgatlioglu ha dominato il sabato della Superbike a Donington, stampando prima la Superpole e poi imponendosi in Gara 1 su Nicolò Bulega, che vede adesso il suo primato nella classifica del Mondiale ridotto a soli 4 punti. È addirittura la decima vittoria in carriera per il 28enne turco sul circuito di Donington e allora il due volte campione della Superbike (2021 con Yamaha e 2024 con BMW, sua attuale moto) si è fatto prendere un po' la mano nei festeggiamenti: il siparietto del suo arresto dopo aver tagliato il traguardo è stato una vera e propria pagliacciata, evidentemente studiata e sceneggiata con cura, visto che è durata non poco e ha richiesto la partecipazione di più persone, incluso il suo ‘liberatore', il connazionale Bahattin Sofuoglu.

Il finto arresto di Toprak Razgatlioglu dopo la vittoria a Donington

Dopo la fine di Gara 1 di Superbike a Donington, le telecamere hanno mostrato una scena sconcertante: un paio di agenti di polizia britannici hanno arrestato Toprak. Lo stupore è durato un attimo, giusto il tempo di realizzare che era tutto finto. Il pilota turco è stato poi ammanettato e chiuso in una gabbia di detenzione.

A quel punto si è visto accorrere Sofuoglu, che si è diretto verso la gabbia e con circospezione l'ha aperta, liberando dunque l'amico. Qualcosa tuttavia non è andato come previsto e l'improvvisata cella è crollata penosamente, trascinando a terra anche Toprak, fortunatamente senza conseguenze.

Leggi anche Paura al Tour de France: un uomo minaccia il pubblico con un coltello e ferisce un poliziotto

Perché Toprak ha festeggiato così: è una risposta a quello che era accaduto a Misano lo scorso anno

Alle fine risate da parte di tutti e risposta autoironica dello stesso Toprak a quanto era accaduto lo scorso anno a Misano, dove aveva ricevuto una multa di 500 euro per uno ‘stoppie' (la manovra in cui la moto si impunta sulla ruota anteriore, mentre la ruota posteriore rimane sospesa per qualche metro) praticato prima del traguardo. Infatti a Donington i finti poliziotti sono intervenuti proprio quando il turco si è esibito in uno ‘stoppie' a bordo pista, dando inizio a tutta la recita successiva. I tifosi di Toprak stiano tranquilli: per ora è ancora a piede libero…