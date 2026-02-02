MotoGP
Test MotoGP 2026 a Sepang, il calendario con gli orari italiani delle 3 giornate e dove seguirli in tv

Dal 3 al 5 febbraio i test MotoGP 2026 a Sepang: orari italiani, programma delle tre giornate e dove seguirli in tv e streaming.
A cura di Michele Mazzeo
Immagine

Dal 3 al 5 febbraio la MotoGP torna in pista per il primo vero appuntamento "ufficiale" della pre-stagione: i test di Sepang in Malesia, tappa ormai classica per mettere ordine tra novità e certezze in vista del Mondiale 2026. Il fuso è netto: Sepang è 7 ore avanti rispetto all'Italia, quindi le sessioni si seguono all'alba (e in tarda mattinata).

In pista ci saranno praticamente tutti, con due assenze pesanti: Fermin Aldeguer, fermo dopo l'infortunio al femore, e Jorge Martin, ancora in recupero dopo gli interventi a mano e clavicola. Nel box Aprilia sarà presente, ma in moto girerà Lorenzo Savadori. Il punto di partenza resta lo stesso: Ducati è la squadra "da battere" e Sepang è il primo banco di prova reale per capire se qualcuno ha accorciato le distanze.

Calendario e orari dei test della MotoGP a Sepang

Ogni giornata prevede due sessioni (orari italiani), per un totale di 8 ore e 40 minuti in pista:

  • Martedì 3 febbraio: 03:00-06:00 e 06:20-11:00
  • Mercoledì 4 febbraio: 03:00-06:00 e 06:20-11:00
  • Giovedì 5 febbraio: 03:00-06:00 e 06:20-11:00

In pratica: tre giorni, 24 ore complessive utili per mettere a fuoco base, set-up e direzione di sviluppo prima degli ultimi test di Buriram (21-22 febbraio).

Dove vedere i test in Malesia in tv

Non è un weekend di gara: non ci sarà né diretta TV né live streaming, la copertura è soprattutto di aggiornamento e approfondimento. In Italia Sky segue i test con un appuntamento quotidiano dedicato: "Reparto Corse Test MotoGP" alle 15:45 su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder satellitare), con repliche alle 19:15 e alle 22 su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Per chi vuole seguire l'attività "minuto per minuto", la piattaforma ufficiale per gli abbonati propone il MotoGP TimingPass e contenuti editoriali dedicati, incluso il recap di metà giornata dal paddock e After the Flag a fine test.

Le previsioni: occhi su Bagnaia e Marquez

Il faro, inevitabilmente, resta puntato sul box Ducati: Pecco Bagnaia cerca risposte subito sul feeling con la nuova GP26 e sulla fiducia, mentre Marc Marquez riparte da campione in carica e deve soprattutto verificare condizione e ritmo dopo il lungo stop.

Dietro, Sepang serve per capire chi può diventare davvero "seconda forza" e andare ad impensierire la casa di Borgo Panigale: Aprilia lavora senza Martin in pista e punta tutto su Marco Bezzecchi, Yamaha continua a spingere sul nuovo corso tecnico in attesa di capire cosa sarà del futuro di Fabio Quartararo, Honda e KTM cercano segnali concreti. E per gli appassionati c'è anche una curiosità forte: vedere quanto può crescere, giro dopo giro, il tre volte campione del mondo Superbike Toprak Razgatlioglu nel suo percorso di adattamento al mondo MotoGP.

