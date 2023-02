Test MotoGP 2023, Ducati parte forte: Bezzecchi sorprende tutti, solo Aprilia tiene il passo Nel day-1 dei test ufficiali della MotoGP 2023 sul circuito di Sepang a dominare è la Ducati con Marco Bezzecchi della Vr46 che chiude davanti a tutti nella classifica dei tempi. Nel dominio della casa di Borgo Panigale la grande sorpresa è l’Aprilia, unica a tenere il passo delle Desmosedici. Bastianini intanto vince la prima sfida interna con Bagnaia.

A cura di Michele Mazzeo

Il primo giorno dei test ufficiali della MotoGP 2023 conferma quanto si era visto nel finale della scorsa stagione. Nel day-1 sul circuito di Sepang la Ducati, campione del mondo in carica sia tra i costruttori che tra i piloti, anche con la nuove moto conferma la propria superiorità tecnica dominando la classifica dei tempi con ben quattro centauri a bordo di una Desmosedici nelle prime cinque posizioni, sette nelle prime nove.

Nonostante ciò la prima giornata di test della classe regina ha regalato comunque diverse sorprese a partire dal fatto che il giro migliore nel finale lo ha piazzato il pilota del team VR46 Marco Bezzecchi fermando il cronometro sull'1:58.470 e piazzandosi davanti a Maverick Vinales a bordo dell'Aprilia che, in quanto unica moto a tenere il passo delle Ducati (anche con Aleix Espargaro 6°), si prende il titolo di moto rivelazione di questo Day-1. Sorpresa anche tra i piloti dotati della nuova GP23 con Enea Bastianini, neopromosso nel team ufficiale della casa di Borgo Panigale, che si piazza al secondo posto battendo di un soffio, appena cinque millesimi, proprio quel Jorge Martin che nella passata stagione gli ha conteso quella sella. Ma soprattutto il riminese è riuscito a finire davanti di oltre un decimo rispetto al compagno di squadra, campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia che ha chiuso con la quinta miglior prestazione cronometrica.

Dopo l'altra Aprilia, quella di Espargaro, si piazzano altri tre piloti motorizzati Ducati: 7° crono infatti per l'altro alfiere del Team Pramac Johann Zarco che precede in classifica i due centauri del Team Gresini Fabio Di Giannantonio (8°) e Alex Marquez (9°). Guardano la graduatoria finale si evince come anche negli altri team, più in difficoltà, non siano mancate le sorprese a cominciare dalla Yamaha con l'italiano Franco Morbidelli (10°) che ha rifilato oltre tre decimi al più quotato compagno di squadra Fabio Quartararo (11°). Solo 12° tempo per Marc Marquez staccato di quasi un secondo dal miglior crono di giornata essendosi concentrato soprattutto sul trovare il giusto assetto per la sua nuova Honda (ha provato ben quattro moto con quattro specifiche diverse). Tredicesimo, e ultimo tra i piloti Ducati, l'altro pilota del team di Valentino Rossi, suo fratello Luca Marini, unico driver in sella ad una Desmosedici fuori dalla top-10.

Test MotoGP 2023 a Sepang, la classifica dei tempi del Day-1

La classifica finale dei tempi del Day-1 dei test ufficiali della MotoGP 2023 sul circuito di Sepang in Malesia: