Test F1 2023 oggi in Bahrain, tempi e risultati del Day 3 in diretta: Leclerc brilla a Sakhir Si è chiusa la sessione mattutina dell’ultimo giorno di test prima del Mondiale di Formula 1 2023 oggi a Sakhir: davanti a tutti c’è la Ferrari di Leclerc.

A cura di Vito Lamorte

Charles Leclerc davanti a tutti nel terzo giorno di test F1 in Bahrain. Il pilota monegasco ha siglato il giro più veloce in assoluto a Sakhir e si è piazzato davanti a George Russell e all'Aston Martin di Drugovich. Proprio sul circuito dove si correrà la prima gara ufficiale il 5 marzo la Rossa sta facendo un lavoro molto oculato per farsi trovare pronta al via del Mondiale. Quarto tempo per Sergio Perez, con 69 giri totali e tempi davvero interessanti.

A completare la top ten ci sono Gasly, Albon, Hulkenberg, Piastri, Bottas e De Vries.

Il pilota Ferrari ha effettuato 67 giri con una SF-23 che non ha avuto problemi di affidabilità, ma il passo non ha impressionato: non conoscendo i carichi di benzina è molto difficile dire quanto sia competitiva la monoposto del Cavallino ma la sensazione è che vi sia ancora un eccessivo consumo delle gomme, come già accaduto nel 2022.

Nella giornata di ieri Carlos Sainz aveva fatto registrare il miglior tempo in mattinata davanti alla Williams di Sargeant.

I tempi dei test F1 2023 oggi in Bahrain

Questi i tempi della sessione mattutina del terzo giorno di test.

​1. Leclerc (Ferrari) 1'31″024

​2. Russell (Mercedes) 1'31″442

​3. Drugovich (Aston Martin) 1'32″075

​4. Perez (Red Bull) 1'32″459

​5. Gasly (Alpine) 1'32″762

​6. Albon (Williams) 1'32″793

​7. Hulkenberg (Haas) 1'33″329

​8. Piastri (Mclaren) 1'33″655

​9. Bottas (Alfa Romeo) 1'36″854

​10. De Vries (AlphaTauri) 1'38″244

Leclerc sorprende tutti a Sakhir: è suo il giro veloce

Charles Leclerc ha mostrato una buona costanza di rendimento nell’ultimo stint con gomma soft sorprendendo tutti dopo due simulazioni con le mescole più dure non particolarmente positive sul fronte degrado gomma. Il monegasco ha lavorato con una gomma meno prestazionale nel giro più veloce in assoluto e ha fatto comunque meglio di Russell (C4 contro C5).

Mercedes non brilla: Perez e Red Bull molto forti sul passo

La simulazione gara non è stata entusiasmante per George Russell, che ieri pomeriggio era stato frenato da un problema idraulico e ha cercato di recuperare il tempo perso. La scuderia di Brackley non sembra essere ancora a posto.

Dal canto suo, invece, Sergio Perez non ha né effettuato una simulazione gara come ieri né un giro veloce con gomme morbide: il messicano ha messo in mostra un buon ritmo e la RB19 più pronta per la gara del Bahrain.

Mondiale di Formula 1 2023, quando si corre in Bahrain e il calendario

Il Mondiale scatterà il prossimo 5 marzo 2023 sempre sul tracciato di Sakhir. In Italia si correrà il 21 maggio GP d'Emilia Romagna, sul circuito di Imola; e il 3 settembre ci sarà quello Monza.