Tensione tra Alonso e il presidente FIA a Barcellona: si scaldano gli animi nel paddock della F1 Animato battibecco tra il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem e il pilota dell’Alpine Fernando Alonso nel paddock di Barcellona dopo la prima sessione di prove libere del GP di Spagna di Formula 1.

Episodio singolare quello avvenuto nel paddock del circuito di Barcellona dopo la fine della prima sessione di prove libere del GP di Spagna di Formula 1 2022. Il due volte campione del mondo Fernando Alonso e il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem sono stati avvistati mentre battibeccavano animatamente tra loro. Una scena insolita dato che mai prima d'ora si era visto il numero uno della Federazione Internazionale "litigare" con un pilota in pubblico nel paddock durante un weekend di gara.

Alcune persone presenti a Barcellona che hanno assistito alla scena hanno riferito che la chiacchierata tra i due è stata piuttosto animata. Ma qual è il motivo che ha portato il presidente della FIA ad avere un'accesa discussione con l'esperto driver asturiano? Facile intuirlo dati i pesanti commenti fatti nella conferenza stampa che ha aperto il GP di Spagna da Fernando Alonso sui Commissari FIA riguardo alle decisioni prese durante e dopo l'ultimo GP di Miami che sono di fatto costate la zona punti al 40enne di Oviedo.

Parlando del nuovo direttore di gara Eduardo Freitas che farà il suo debutto in Formula 1 proprio in questo weekend catalano, il pilota dell'Alpine ha aspramente criticato la Race Direction del precedente gran premio, accusata, senza tanti giri di parole, di incompetenza: "Qui avremo un nuovo direttore di gara, Freitas, che ha già esperienza nel WEC e in altri campionati di alto livello, vediamo. Per gli incidenti di Miami di Carlos e Esteban, quando ti trovi di fronte a una simile gestione da incompetenti, è difficile anche discuterne" sono state infatti le pesanti parole rivolte da Alonso agli uomini FIA.

Parole che ovviamente hanno fatto subito il giro del mondo e che, evidentemente, non hanno fatto piacere al presidente della Federazione Internazionale che alla prima occasione utile, senza badare tanto alla forma, ha reso partecipe del suo malcontento il due volte campione del mondo F1.