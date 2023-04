Taglia il traguardo della 24h di Le Mans spingendo la moto a mano: il folle gesto di Zaepfel Episodio surreale al termine della 24 Ore di Le Mans del Mondiale Endurance di Motociclismo: il pilota Tanguy Zaepfel ha tagliato il traguardo della lunghissima gara di resistenza a piedi spingendo a mano la sua moto dopo esser rimasto senza benzina. Il francese è poi crollato a terra stremato dalla fatica.

A cura di Michele Mazzeo

Scena surreale al termine della 24 Ore di Le Mans dell'EWC 2023 (il Mondiale Motociclistico Endurance). Il pilota francese Tanguy Zaepfel, scortato dai Commissari di pista, ha tagliato il traguardo della lunghissima gara di resistenza a piedi spingendo a mano la sua moto. Dopo la bandiera a scacchi è poi crollato a terra stremato a causa dell'immane sforzo avvenuto allo scadere delle ventiquattrore di corsa sul leggendario circuito transalpino, salvo poi riprendersi e tornare al box sulle sue gambe.

Il pilota dell'Aprilia era infatti rimasto senza benzina proprio all'ultima curva dell'ultimo giro ma ha comunque voluto portare a termine la gara pur non ottenendo un risultato da ricordare. Una scena non consueta dunque quella andata in scena nel finale dell'edizione 2023 della 24 Ore di Le Mans dell'EWC che ha creato molta curiosità. In molti infatti si sono chiesti per quale motivo il centauro transalpino, che in quel momento stava già viaggiando a velocità ridotta per un problema al cambio, è comunque voluto arrivare alla bandiera a scacchi nel momento in cui la sua moto si era fermata a causa dell'assenza di carburante.

A spiegarlo è stato lo stesso Tanguy Zaepfel che in un post pubblicato sui propri social ha chiarito come quel gesto all'apparenza folle è invece un gesto di rispetto nei confronti dei compagni di squadra e soprattutto dei meccanici che hanno lavorato e lo hanno supportato per 24 lunghe ore (oltre a tutto il lavoro fatto in fase di preparazione della moto per l'evento). La chiosa del suo messaggio infatti conferma quanto tutti i presenti avevano già capito (come risulta evidente dai grandi applausi che lo hanno accompagnato dopo la gara): "Non è il risultato che speravo all'inizio ma sono soddisfatto della mia prestazione con un buon ritmo anche di notte quando faceva freddo. Un grazie enorme al mio team ‘Le Mans 2 Roues Racing' per il lavoro pazzesco fornito durante questa settimana e ai miei compagni di squadra Alexis Lamiré e Julien Bonnet" ha difatti chiosato Zaepfel che pur non ottenendo un risultato di rilievo con il suo gesto è entrato di diritto nella storia della 24 Ore di Le Mans dell'EWC e, probabilmente, anche in quella del motorsport.