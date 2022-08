Super pole di Bastianini a Zeltweg, secondo Bagnaia: la griglia di partenza del GP d’Austria MotoGP Fantastica pole position di Enea Bastianini al Red Bull Ring: è la prima della sua carriera in top class. Il pilota del team Gresini ha preceduto di 24 millesimi Bagnaia e di un decimo Jack Miller. La griglia di partenza del GP d’Austria MotoGP 2022.

A cura di Vito Lamorte

A Zeltweg Enea Bastianini ha conquistato la prima pole della carriera nella classe regina piazzandosi davanti Pecco Bagnaia e Jack Miller con un fantastico giro. Il pilota del team Gresini ha preceduto di 24 millesimi la Ducati del pilota torinese e di un decimo il pilota australiano. Seconda fila con Martin, Quartararo e Zarco: a completare la top ten ci sono Viñales, Mir, Aleix Espargaró e Di Giannantonio.

Il riminese ha piazzato il jolly Red Bull Ring con il tempo di 1:28.772 e ha dato un bel segnale importante sulle sue qualità, oltre a ribadire anche la supremazia di Borgo Panigale sulla pista austriaca. Alle sue spalle Pecco Bagnaia, protagonista anche di un dritto alla nuova chicane dopo essere caduto nelle Libere4 Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, ha limitato i danni con una seconda fila che potrebbe aiutarlo in gara.

Ci sono quattro Ducati davanti a tutti sulla griglia di partenza, con due piloti italiani nelle prime posizioni.

Leggi anche Perché Sainz parte penultimo in griglia di partenza del GP di Francia con la Ferrari

Non hanno superato la Q1 Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team), Franco Morbidelli (Yamaha Factory), Andrea Dovizioso (Yamaha WithU, che si ritirerà dopo la gara di Misano), Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team) e il tester Aprilia Lorenzo Savadori che partiranno, rispettivamente, dal 13°, 16°, 19°, 20° e 24° posto.

Grande gioia per la prima pole in carriera in MotoGP per Bastianini, che si è espresso così: "Sono contentissimo perché è la mia prima pole in MotoGP, ma è anche tanto che non facevo una pole, dalla Moto3. Non è stata facile, me già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti. Penso che siamo pronti per la gara".

La griglia di partenza del GP d'Austria MotoGP

Enea Bastianini, Ducati Gresini 1'28.772

Francesco Bagnaia, Ducati 1'28.796

Jack Miller, Ducati 1'28.881

Jorge Martin, Ducati Pramac 1'28.958

Fabio Quartararo, Yamaha 1'29.003

Johann Zarco, Ducati Pramac 1'29.046

Maverick Vinales, Aprilia 1'29.135

Joan Mir, Suzuki 1'29.255

Aleix Espargaro, Aprilia 1'29.255

Fabio Di Giannantonio, Ducati Gresini 1'29.336

Alex Rins, Suzuki 1'29.424

Brad Binder, KTM 1'29.536