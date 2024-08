Super Lando Norris a Zandvoort, la pole position nel GP d’Olanda è sua davanti a Verstappen

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Super pole position di Lando Norris nel GP d'Olanda. Il pilota della McLaren si è preso il primo posto nella griglia di partenza davanti a Max Verstappen. In seconda fila Piastri e Russell, in terza Perez e Leclerc. Alonso, Albon, Stroll e Gasly completano la top-10.

Per il pilota Red Bull e campione del mondo in carica, la prima fila è un risultato importante visto come si era evoluta la qualifica. Sabato difficile per Lewis Hamilton, che dovrà partire dal centro del gruppo proprio come Carlos Sainz, che non ha superato il Q2.

Norris si è espresso così dopo le qualifiche: "Giornata fantastica. Bello essere tornati e prendere subito la pole. Le qualifiche sono filate lisce. Abbiamo fatto buoni giri, specialmente l’ultimo che è il più importante. Giri ottimi? In realtà è più difficile di quanto sembri con il vento. Qui con il vento non sai mai cosa aspettarti, quanto puoi spingere e dove sono i limiti. Ma alla fine questo è il nostro lavoro. Mi sento a mio agio. La macchina dà sensazioni fantastiche. Abbiamo provato aggiornamenti ed era un po’ che non li portavamo e tutto funziona benissimo. Devo un grosso ringraziamento al team. Partenza? Non ne voglio parlare ora. Max lotterà tanto, specialmente nella sua gara di casa".

Verstappen, dopo il secondo posto, ha dichiarato: "Oggi non avevamo abbastanza passo. Io le ho provate tutte e sono molto contento della prima fila. Qui è complicato per il vento. Ci sono folate improvvise e ogni giro ti da sensazioni differenti. Si fa fatica a prendere i riferimenti. Sono contento del secondo posto, questo è un buon risultato. La situazione è questa al momento. La macchina non è la più facile da guidare, ma complessivamente è stato un buon giro. Solo in curva 11-12 è stata difficile. Speriamo che domani la macchina vada bene in gara. Vincere? Ci proveremo. Ma quando sei 3 decimi dietro devi essere realista. Comunque ci proveremo domani".

La griglia di partenza del GP d'Olanda

Lando Norris 1:09.673 McLaren Max Verstappen 1:10.029 Red Bull Oscar Piastri 1:10.172 McLaren George Russell 1:10.244 Mercedes Sergio Perez 1:10.416 Red Bull Charles Leclerc 1:10.582 Ferrari Fernando Alonso 1:10.633 Aston Martin Alexander Albon 1:10.653 Williams Lance Stroll 1:10.857 Aston Martin Pierre Gasly 1:10.977 Alpine Carlos Sainz 1:10.914 Ferrari Lewis Hamilton 1:10.948 Mercedes Yuki Tsunoda 1:10.955 RB Nico Hülkenberg 1:11.215 Haas Kevin Magnussen 1:11.295 Haas Daniel Ricciardo 1:11.943 RB Esteban Ocon 1:11.995 Alpine Valtteri Bottas 1:12.168 Kick Sauber Guanyu Zhou 1:13.261 Kick Sauber Logan Sargeant s.t. Williams

(in aggiornamento)