Stroll potrebbe lasciare la F1 per darsi al tennis professionistico: colpa di Fernando Alonso Le ultime indiscrezioni sul mondo dei motori raccontano della clamorosa suggestione di Lance Stroll che potrebbe lasciare la F1 per darsi ad un altro sport.

A cura di Marco Beltrami

Lance Stroll non sta vivendo una stagione particolarmente brillante. Per nulla soddisfatto del suo rendimento in Formula 1, il pilota canadese dell'Aston Martin, starebbe ponderando una decisione sorprendente. Quale? Quella di lasciare addirittura il mondo dei motori. Addio al volante, ma non allo sport per Stroll che potrebbe confrontarsi con un'altra disciplina di tutt'altra natura.

Secondo quanto rivelato da Ben Anderson nel podcast The Race, Lance starebbe seriamente valutando di lasciare il circus della F1 per cimentarsi con il tennis professionistico. Il 24enne è un grande appassionato della racchetta e non perde occasione per giocare dimostrando anche di avere doti importanti. Ma cosa ha portato Stroll a valutare un cambiamento così drastico, e il prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare una disciplina in cui comunque era arrivato al top, con un'altra in cui ha tutto da conquistare?

Il giornalista ed ex direttore della rivista GP Racing che ha svelato l'indiscrezione ha rivelato che il "colpevole" di questo cambio di programma da parte di Stroll sarebbe Fernando Alonso che lo sta surclassando: "È troppo indietro rispetto al suo compagno di squadra all'Aston Martin ma, in realtà, probabilmente lascerà la squadra solo volontariamente perché ha un contratto automaticamente rinnovabile grazie a suo padre". Non bisogna dimenticare che il papà del pilota Lawrence Stroll è il proprietario e fondatore dal 2019 della scuderia britannica Aston Martin.

A prendere il suo posto potrebbe essere un giovane talento della Driver Academy della Red Bull, anche se tra i papabili ci sono anche Daniel Ricciardo, Alex Albon o Yuki Tsunoda, che sono piloti che hanno uno stretto rapporto con Honda, che fornirà i motori Aston Martin dal 2026 in poi. Attenzione anche a Piastri. Quello che è certo è che Lance Stroll sarebbe molto frustrato per la distanza dall'esperto compagno di scuderia che può contare su 102 punti di vantaggio nella classifica generale. Troppa pressione dunque per il canadese che potrebbe decidere di intraprendere una nuova stimolante carriera, ed essere così artefice del proprio destino.