Stravolta la griglia di partenza del GP d’Australia: Leclerc si salva ma ci sono due penalità I Commissari F1 hanno deciso di non procedere contro il pilota Ferrari Leclerc che mantiene quindi la pole ma hanno comminato diverse penalità ad altri piloti al termine delle qualifiche del GP d’Australia che stravolgono la griglia di partenza per la gara della Formula 1 2022 sul circuito di Melbourne.

A cura di Michele Mazzeo

Stravolta la classifica finale delle qualifiche del GP d'Australia di Formula 1 2022 che avevano visto il ferrarista Charles Leclerc conquistare la pole position davanti a Max Verstappen. Salvo il primo posto del monegasco che era stato messo sotto investigazione a causa di un presunto rallentamento immotivato nel corso del Q1 salvo poi venir giudicato innocente dai commissari FIA che hanno però penalizzato il pilota della Williams Alexander Albon e quello dell'Aston Martin Lance Stroll che si erano guadagnati in pista rispettivamente la sedicesima e la ventesima casella nella griglia di partenza.

Il thailandese, finito sotto investigazione a causa del mancato rispetto del limite minimo di carburante sulla sua vettura, è stato squalificato dalle qualifiche e partirà dunque dall'ultimo posto, partirà invece penultimo il canadese ritenuto responsabile dell'incidente con Nicholas Latifi avvenuto nelle fasi finali del Q1. Quest'ultimo si è visto infatti rifilare tre posizioni di penalità in griglia e due punti sulla Superlicenza ma ha avuto comunque il permesso di prendere parte alla gara anche se non è riuscito a stabilire un tempo valido in qualifica.

Se la sanzione comminata a Stroll non avrebbe modificato in alcun modo la classifica finale delle qualifiche, quella inflitta ad Alex Albon la stravolge sensibilmente rivoluzionando di fatto la parte inferiore della griglia di partenza. A beneficiare di questa penalizzazione, oltre all'altro alfiere Williams Latifi, sono infatti lo stesso canadese dell'Aston Martin, il suo compagno di squadra Sebastian Vettel e il pilota della Haas Kevin Magnussen che guadagnano rispettivamente una posizione ciascuno.

Così come accaduto per Leclerc i commissari hanno deciso di non prendere nessun provvedimento per le investigazioni nei confronti di Sergio Perez (presunto mancato rallentamento in regime di bandiera gialla) e Yuki Tsunoda che, come il monegasco della Ferrari, si era visto messo sotto inchiesta dagli Steward FIA per aver rallentato immotivatamente la propria andatura nel corso delle qualifiche.

La nuova griglia di partenza del GP d'Australia di Formula 1 2022

1ª fila: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. Perez (Red Bull); 4. Norris (McLaren)

3ª fila: 5. Hamilton (Mercedes); 6. Russell (Mercedes)

4ª fila: 7. Ricciardo (McLaren); 8. Ocon (Alpine)

5ª fila: 9. Sainz (Ferrari); 10. Alonso (Alpine)

6ª fila: 11. Gasly (AlphaTauri); 12. Bottas (Alfa Romeo)

7ª fila: 13. Tsunoda (Alpha Tauri); 14. Zhou (Alfa Romeo)

8ª fila: 15. Schumacher (Haas); 16. Magnussen (Haas)

9ª fila: 17. Vettel (Aston Martin); 18. Latifi (Williams)

10ª fila: 19. Stroll (Aston Martin)*; 20. Albon (Williams)**

* penalizzato di tre posizioni

** squalificato dalle qualifiche