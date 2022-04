Pazzesca Ferrari, è di Leclerc la pole del GP d’Australia: battuto Verstappen, sfortunato Sainz Stupenda pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP d’Australia di Formula 1 2022: il monegasco della Ferrari ha battuto il rivale Verstappen con uno splendido ultimo giro. Sfortuna per Sainz fermato dalla bandiera rossa per l’incidente di Alonso.

A cura di Michele Mazzeo

Charles Leclerc conquista la pole position del GP d'Australia, terzo round del Mondiale di Formula 1 2022. Il monegasco della Ferrari con un fantastico giro finale (1:17.868) nelle qualifiche ha preceduto il pilota Red Bull Max Verstappen che scatterà dunque al suo fianco nella gara della domenica sul circuito Albert Park di Melbourne. In terza posizione partirà il compagno di squadra dell'olandese Sergio Perez che avrà di lato il sorprendente Lando Norris con la McLaren.

La terza fila della griglia di partenza sarà invece formata dalle due Mercedes con Lewis Hamilton 5° e George Russell 6° che non sembrano ancora aver risolto i problemi sulla loro W13 Evo distante dalle prestazioni della F1-75 e della RB18 dimostratesi ancora una volta molto superiori. Sfortunato in qualifica l'altro alfiere della Ferrari Carlos Sainz che nel Q3 si è visto cancellare il suo giro migliore per una questione di secondi a causa della bandiera rossa esposta dopo l'incidente a Fernando Alonso finito a muro con la sua Alpine. In difficoltà le altre scuderie motorizzate dal Cavallino con le due Alfa Romeo di Bottas e Zhou eliminate in Q2 così come la Haas di Mick Schumacher. Fuori in Q1 addirittura Kevin Magnussen con l'altra vettura del team statunitense.

La griglia di partenza del GP d'Australia di Formula 1 2022